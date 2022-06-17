Мантуров заявил о возможности запуска производства «москвича» до конца года

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности запуска производства автомобилей «москвич» до конца года. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.
Мантуров заявил о возможности запуска производства «москвича» до конца года
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Предприятие «Москвич» — бывший «Автофрамос», принадлежавший Renault, до конца года должен запустить (производство. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Мантуров предположил, что в производство будет запущена «гибридная или электрическая версия» автомобиля.

Ранее бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

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