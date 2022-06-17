Мантуров заявил о возможности запуска производства «москвича» до конца года

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о возможности запуска производства автомобилей «москвич» до конца года. Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума.

РИА Новости

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