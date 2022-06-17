Мантуров заявил о возможности запуска производства «москвича» до конца года
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Предприятие «Москвич» — бывший «Автофрамос», принадлежавший Renault, до конца года должен запустить (производство. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Мантуров предположил, что в производство будет запущена «гибридная или электрическая версия» автомобиля.
Ранее бывший российский завод французского концерна Renault переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич».
16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.