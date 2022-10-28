Гендиректор завода «Москвич» анонсировал выпуск электромобилей на собственной платформе
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Он отметил, что на данном этапе завод работает с партнёрами из Азии и с Востока, чтобы выпустить первый автомобиль в конце 2022 года.
«Сейчас мы ведём работу по созданию своей собственной платформы, автомобиля. Можно сказать, что этот автомобиль будет разрабатываться с нуля — и за горизонтом 2024 года. А в 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль», — цитирует Пронина ТАСС.
В июле в Минпромторге России анонсировали начало производства электромобилей Evolute.
26 октября российская компания «Моторинвест» объявила о старте продаж российских автомобилей Evolute i-Pro.