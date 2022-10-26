В России стартовали продажи отечественных электрокаров Evolute

Отечественная компания «Моторинвест» объявила о старте продаж российских автомобилей Evolute i-Pro.

«Моторинвест» объявляет о старте продаж российских электромобилей Evolute. Это первые электромобили, произведённые в России для российских потребителей», — приводит сообщение автопроизводителя ТАСС.

В компании отметили, что модели Evolute седан i-Pro уже в наличии у официальных дилеров бренда.

В июле в Минпромторге России анонсировали начало производства электромобилей Evolute.

Глава ведомства Денис Мантуров спрогнозировал падение продаж и производства автомобилей в России в 2022 году.