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В России стартовали продажи отечественных электрокаров Evolute

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Отечественная компания «Моторинвест» объявила о старте продаж российских автомобилей Evolute i-Pro.
В России стартовали продажи отечественных электрокаров Evolute
  • РИА Новости

«Моторинвест» объявляет о старте продаж российских электромобилей Evolute. Это первые электромобили, произведённые в России для российских потребителей», — приводит сообщение автопроизводителя ТАСС.

В компании отметили, что модели Evolute седан i-Pro уже в наличии у официальных дилеров бренда.

В июле в Минпромторге России анонсировали начало производства электромобилей Evolute.

Глава ведомства Денис Мантуров спрогнозировал падение продаж и производства автомобилей в России в 2022 году.

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