Мантуров прогнозирует падение продаж и производства автомобилей в России в 2022 году

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Продажи и производство автомобилей в России в 2022 году сократятся примерно на 50%, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Мантуров прогнозирует падение продаж и производства автомобилей в России в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», — сказал он в Госдуме, комментируя тему автопрома.

14 июля Минпромторг сообщил о возобновлении программ льготного автокредитования и лизинга на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей и электрокары марки Evolute.

Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с URA.RU дал советы по покупке машины.

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