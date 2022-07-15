Мантуров прогнозирует падение продаж и производства автомобилей в России в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», — сказал он в Госдуме, комментируя тему автопрома.
14 июля Минпромторг сообщил о возобновлении программ льготного автокредитования и лизинга на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей и электрокары марки Evolute.
Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в беседе с URA.RU дал советы по покупке машины.