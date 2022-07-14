В России возобновили программы лизинга и льготного автокредитования

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Минпромторг сообщил о возобновлении программ льготного автокредитования и лизинга на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей и электрокары марки Evolute.
В России возобновили программы лизинга и льготного автокредитования
  • РИА Новости

«Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.

Субсидируемая скидка из федерального бюджета составит до 20% от стоимости машины, а на Дальнем Востоке — 25%.

Базовая скидка по программе лизинга составит 10% от стоимости авто, но не более 500 тыс. рублей.

В Минпромторге также анонсировали начало производства электромобилей Evolute в сентябре.

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