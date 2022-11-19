Разгерметизация с возгоранием: что известно о пожаре на участке газопровода в Ленобласти

Разрыв магистрального газопровода «Белоусово — Ленинград» с последующим возгоранием произошёл во Всеволожском районе Ленобласти. Повреждённый участок оперативно отключили, сейчас завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов. Как указал глава региона Александр Дрозденко, подача газа в жилые дома Всеволожского района будет восстановлена до конца дня. По данным МЧС, на месте ЧП ликвидировано открытое горение. Следственный комитет организовал доследственную проверка по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Днём 19 ноября во Всеволжском районе Ленинградской области в результате разгерметизации произошёл пожар на участке газопровода между Бернгардовкой и Ковалёвом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

При этом в «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» отметили, что причиной ЧП послужил «разрыв газопровода», передаёт РИА Новости.

«Сегодня в 15:32 мск во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 км произошёл разрыв магистрального газопровода «Белоусово — Ленинград» с возгоранием. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что повреждённый участок был оперативно отключён. Аварийная бригада ведёт подготовку к восстановительным работам. «Завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов», — пояснили в «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

В свою очередь, Александр Дрозденко указал, что проводятся работы по переводу шести газораспределительных станций, отключённых из-за пожара, «на резервную нитку снабжения».

«После этого газовые службы в течение четырёх часов восстановят подачу газа в котельные и жилые дома Всеволожского района», — написал он в Telegram.

В 18:31 мск в Telegram-канале МЧС России заявили о ликвидации открытого горения. Ранее в ведомстве указывали, что пожар на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл в результате «разгерметизации объекта с последующим возгоранием». На место возгорания был направлен «пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу», сообщал губернатор региона.

Как указали в следственном управлении СК России по Ленинградской области, на место горения также выехали следователи и криминалисты. К тому же организована доследственная проверка по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

В то же время прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту случившегося, а на место ЧП для координации деятельности аварийных, специализированных служб и правоохранительных органов направились прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский, зампрокурора Сергей Виноградов и Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов.

Взрыв газа на Сахалине

19 ноября в России произошёл ещё один инцидент, связанный с бытовым газом. В пятиэтажном жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине произошёл взрыв, предварительно, из-за «неправильного хранения и эксплуатации баллонов с бытовым газом». В результате ЧП обрушилась часть здания с пятого по первый этаж.

Также по теме «Обрушение с пятого по первый этаж»: что известно о взрыве газа в жилом доме на Сахалине В пятиэтажном жилом доме в посёлке Тымовское Сахалинской области произошёл взрыв бытового газа. По последним данным, в результате ЧП...

Жертвами ЧП стали девять человек, в том числе четыре ребёнка. Несколько человек пострадали. Одна из пострадавших была отправлена в Южно-Сахалинск рейсом санавиации.

«После госпитализации в ЦРБ врачи экстренно провели хирургическое вмешательство, тем не менее состояние остаётся тяжёлым. Принято решении о направлении в областной центр. Её уже ждут профильные специалисты, которые окажут необходимую профессиональную помощь», — отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

К настоящему моменту разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома завершён. Как заявили в МЧС России, возможность дальнейшего проживания в здании определит экспертиза.

В Тымовском районе Сахалинской области объявлен траур. Глава региона заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов. Он также указывал, что семьям, потерявшим жильё, выплатят по 500 тыс. рублей, родственникам погибших — по 1 млн рублей, пострадавшим — по 400 тыс. рублей.

Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил два уголовных дела по статьям о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» и «уничтожении или повреждении имущества по неосторожности».