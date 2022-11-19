В МЧС назвали причину пожара на газопроводе в Ленинградской области

В пресс-службе МЧС России заявили, что пожар произошёл на газопроводе в Всеволожском районе Ленинградской области в результате разгерметизации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В 15:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рябовское шоссе. По прибытии пожарных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе», — сказал собеседник.

По предварительным данным, пострадавших и угрозы населённым пунктам нет.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошло возгорание на газозаправочной станции.