Подготовка фиктивной документации: в ФСБ РФ заявили о задержании гражданки Польши за взятку в €20 тысяч за ввоз алкоголя

ФСБ России сообщила о задержании гражданки Польши с дипломатическим паспортом при получении взятки в размере €20 тыс. Как рассказали в ведомстве, за эту сумму задержанная намеревалась подготовить фиктивную документацию для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя. По данным ФСБ, продукцию оформляли как поставки диппредставительствам.

ФСБ России сообщила о задержании гражданки Польши при получении взятки. Как говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства, с поличным задержана сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва.

По данным ФСБ, задержание произошло при получении взятки в размере €20 тыс. за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя.

Уточняется, что в результате инцидента гражданка Польши объявлена МИД России «неприемлемым лицом», ей предложено покинуть территорию Российской Федерации в недельный срок.

Из опубликованного ФСБ видеоролика следует, что задержанная, имеющая дипломатический статус, работала в Международном банке экономического сотрудничества.

На оперативной съёмке видно, как она выходит из здания, после чего берёт конверт с деньгами, произнося при этом фразу: «Мы с вами уже как шпионы». В дальнейшем на записи демонстрируются банкноты и следы от меченых купюр на руках задержанной.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое граждан России, причастных к организации каналов незаконного ввоза в страну алкоголя.

Гражданка Польши задержана за взятку в €20 тысяч за ввоз алкоголя

Также изъята контрабандная партия алкогольной продукции объёмом более 40 т и стоимостью свыше $2 млн. Следственное подразделение МВД России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 (контрабанда алкогольной продукции) и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

На опубликованной ФСБ записи неназванный представитель ведомства также рассказал подробности схемы ввоза контрабандного алкоголя в Россию. По его словам, продукцию оформляли как поставки диппредставительствам.

Также по теме При попытке получения данных о военнослужащих: ФСБ задержала в Москве агента СБУ за шпионаж Федеральная служба безопасности России задержала агента СБУ, который шпионил за украинскими журналистами и политологами, работавшими в...

«В октябре 2022 года сотрудниками ФСБ России пресечён канал контрабанды алкогольной продукции из стран Европы в РФ под прикрытием поставок в интересах внешнеполитических представительств иностранных государств», — говорит сотрудник ведомства на записи.

Он отмечает, что в соответствии с нормами международного права товарные партии, перемещаемые в адрес дипломатов других государств, освобождаются от уплаты таможенных платежей.

Согласно озвученной ФСБ оценке, в результате этой работы российских спецслужб предотвращён ущерб федеральному бюджету в размере 173 млн рублей.

Об инциденте также рассказали в МВД России. Как сообщили в ведомстве, трём жителям города Москвы предъявлено обвинение в контрабанде крупной партии алкогольной продукции без специальной маркировки с целью её реализации на территории РФ.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое граждан незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза контрабандную партию алкоголя.

«Транспортировка проводилась на основании фиктивных товаросопроводительных документов. Часть товара злоумышленники передали сообщнице для продажи, оставшуюся часть партии разместили на хранение в одном из складских комплексов на территории Московского региона», — приводит её слова пресс-служба МВД.

Отметим, что в марте ФСБ также сообщила о задержании в Москве агента Службы безопасности Украины, имевшего, наряду с украинских гражданством, паспорт Польши. По данным ведомства, злоумышленник шпионил за украинскими журналистами и политологами, работавшими в РФ, а также пытался достать информацию о военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины.

В ходе допросов ФСБ задержанный, помимо прочего, рассказал, что в период обучения в варшавской Академии военного искусства под псевдонимом Лис он сотрудничал с Агентством разведки Польши, предоставляя информацию о студентах из Белоруссии и с Украины.