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ФСБ России: гражданка Польши задержана за взятку в €20 тысяч за ввоз алкоголя

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ФСБ России сообщила о задержании гражданки Польши за получение взятки в €20 тыс. за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя.

«Задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва», — заявили в ведомстве.

Задержанная объявлена МИД России «неприемлемым лицом», ей предложено покинуть территорию Российской Федерации в недельный срок.

Ранее московская полиция совместно с ФСБ задержала группу подозреваемых в краже более 60 млн рублей с банковских счетов умерших граждан.

В конце сентября МИД России вручил японской стороне ноту протеста в связи со шпионской деятельностью консула Японии во Владивостоке.

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