Полиция задержала подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов умерших граждан

Московская полиция совместно с ФСБ задержала группу подозреваемых в краже более 60 млн рублей с банковских счетов умерших граждан.

Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает сайт «МВД медиа».

Согласно предварительным данным, аферисты незаконно получали доступ к личным кабинетам умерших граждан в банках.

По словам Волк, в Подмосковье, Крыму и Краснодарском крае задержаны девять подозреваемых, включая организатора.

В отношении семерых подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК России (кража), они арестованы.

Ещё в отношении двоих участников возбуждены дела по ч. 3 ст. 183 УК России (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну), они находятся под подпиской о невыезде.

«По версии следствия, фигуранты причастны как минимум к 50 фактам хищений на сумму свыше 60 млн рублей», — проинформировала Волк.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с представителями регионального управления ФСБ задержали шестерых участников ОПГ, подозреваемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере.