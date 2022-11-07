В Пермском крае пресекли деятельность «чёрных лесорубов»
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «МВД МЕДИА».
«Полицейские провели обыски по местам жительства и работы фигурантов. Изъято 60 кубометров обработанной древесины, два груженых лесовоза, трактор, три внедорожника, бензопилы и другие предметы. У одного из фигурантов также изъят незаконно хранившийся карабин», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Незаконной деятельностью подозреваемые занимались в течение полутора лет. Без необходимых разрешений они вырубили около 500 кубометров древесины. Ущерб превышает 11 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае пресекли деятельность группы «чёрных лесорубов». Ущерб от незаконного экспорта превысил 250 млн рублей.