Узнать больше

В Пермском крае пресекли деятельность «чёрных лесорубов»

Короткая ссылка
Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с представителями регионального управления ФСБ задержали шестерых участников ОПГ, подозреваемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
В Пермском крае пресекли деятельность «чёрных лесорубов»
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «МВД МЕДИА».

«Полицейские провели обыски по местам жительства и работы фигурантов. Изъято 60 кубометров обработанной древесины, два груженых лесовоза, трактор, три внедорожника, бензопилы и другие предметы. У одного из фигурантов также изъят незаконно хранившийся карабин», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконной деятельностью подозреваемые занимались в течение полутора лет. Без необходимых разрешений они вырубили около 500 кубометров древесины. Ущерб превышает 11 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пресекли деятельность группы «чёрных лесорубов». Ущерб от незаконного экспорта превысил 250 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить