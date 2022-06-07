В Приморье пресекли деятельность группы «чёрных лесорубов»

В Приморском крае пресекли деятельность группы «чёрных лесорубов». Ущерб от незаконного экспорта превысил 250 млн рублей.

Об этом пишет vostokmedia.com.

Злоумышленников задержали в результате совместной работы аналитиков Министерства лесного хозяйства, Министерства охраны объектов животного мира Приморья и ФСБ.

Преступная группа занималась вывозом древесины и пиломатериалов в Дальнегорском городском округе. Объём незаконно экспортированной древесины составляет более 3000 кубометров.

Заведено уголовное дело, передаёт ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что в лесничестве Кавалеровского района Приморья за неделю сгорело более 9 тыс. га леса. Власти подозревают «чёрных лесорубов» в умышленных поджогах.