В Приморье пресекли деятельность группы «чёрных лесорубов»
- РИА Новости
Об этом пишет vostokmedia.com.
Злоумышленников задержали в результате совместной работы аналитиков Министерства лесного хозяйства, Министерства охраны объектов животного мира Приморья и ФСБ.
Преступная группа занималась вывозом древесины и пиломатериалов в Дальнегорском городском округе. Объём незаконно экспортированной древесины составляет более 3000 кубометров.
Заведено уголовное дело, передаёт ИА PrimaMedia.
Ранее сообщалось, что в лесничестве Кавалеровского района Приморья за неделю сгорело более 9 тыс. га леса. Власти подозревают «чёрных лесорубов» в умышленных поджогах.