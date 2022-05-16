В Приморье «чёрных лесорубов» подозревают в поджогах

Короткая ссылка
В лесничестве Кавалеровского района Приморья за неделю сгорело более 9 тысяч гектаров леса. Власти подозревают «чёрных лесорубов» в умышленных поджогах.
В Приморье «чёрных лесорубов» подозревают в поджогах
  • © Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Об этом сообщает правительство региона.

«В результате планомерной работы, которую проводит наше ведомство во взаимодействии с правоохранительными органами, с начала года «чёрные лесорубы» понесли существенный урон: у них изъяли значительное количество дорогостоящей лесозаготовительной техники; в конце зимы силовики с поличным взяли международную группу, участники которой обвиняются в контрабанде древесины», — заявил глава министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

По его словам, всё это могло стать поводом для мести.

Власти отмечают, что на территории Кавалеровского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» с 9 мая зарегистрировано 18 лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в России за сутки потушили 120 природных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить