В Приморье «чёрных лесорубов» подозревают в поджогах
- © Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
Об этом сообщает правительство региона.
«В результате планомерной работы, которую проводит наше ведомство во взаимодействии с правоохранительными органами, с начала года «чёрные лесорубы» понесли существенный урон: у них изъяли значительное количество дорогостоящей лесозаготовительной техники; в конце зимы силовики с поличным взяли международную группу, участники которой обвиняются в контрабанде древесины», — заявил глава министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.
По его словам, всё это могло стать поводом для мести.
Власти отмечают, что на территории Кавалеровского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» с 9 мая зарегистрировано 18 лесных пожаров.
Ранее сообщалось, что в России за сутки потушили 120 природных пожаров.