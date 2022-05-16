В Приморье «чёрных лесорубов» подозревают в поджогах

В лесничестве Кавалеровского района Приморья за неделю сгорело более 9 тысяч гектаров леса. Власти подозревают «чёрных лесорубов» в умышленных поджогах.

Об этом сообщает правительство региона.

«В результате планомерной работы, которую проводит наше ведомство во взаимодействии с правоохранительными органами, с начала года «чёрные лесорубы» понесли существенный урон: у них изъяли значительное количество дорогостоящей лесозаготовительной техники; в конце зимы силовики с поличным взяли международную группу, участники которой обвиняются в контрабанде древесины», — заявил глава министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

По его словам, всё это могло стать поводом для мести.

Власти отмечают, что на территории Кавалеровского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» с 9 мая зарегистрировано 18 лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в России за сутки потушили 120 природных пожаров.