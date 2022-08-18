В аэропорту Внуково пресекли контрабанду 225 кг золота на 800 млн рублей
- РИА Новости
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Как сообщили в Федеральной таможенной службе, контрабандисты планировали вывезти 45 слитков золота, для этого они разделились на две группы.
Первая группа направлялась в Ереван, поскольку таможенный контроль пассажиров не проводится из-за того, что Армения является членом ЕАЭС.
При этом вторая группа направлялась в Дубай под видом туристов. Сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, обменялись сумками и сели в самолёт, где их задержали таможенники.
Возбуждено три уголовных дела по факту контрабанды. Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Ранее Химкинский суд Подмосковья вынес решение о признании американской баскетболистки Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.