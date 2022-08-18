В аэропорту Внуково пресекли контрабанду 225 кг золота на 800 млн рублей

В московском аэропорту Внуково задержали шестерых контрабандистов, которые пытались вывезти в Объединённые Арабские Эмираты 225 кг золота на 800 млн рублей.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, контрабандисты планировали вывезти 45 слитков золота, для этого они разделились на две группы.

Первая группа направлялась в Ереван, поскольку таможенный контроль пассажиров не проводится из-за того, что Армения является членом ЕАЭС.

При этом вторая группа направлялась в Дубай под видом туристов. Сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, обменялись сумками и сели в самолёт, где их задержали таможенники.

Возбуждено три уголовных дела по факту контрабанды. Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее Химкинский суд Подмосковья вынес решение о признании американской баскетболистки Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.