«Вернуть к нормальной жизни»: замминистра юстиции Вуколов о создании в России системы ресоциализации осуждённых

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий создание системы пробации в Российской Федерации, направленный на ресоциализацию и адаптацию осуждённых. Проект разработан Минюстом России совместно с заинтересованными органами государственной власти, представителями правозащитных организаций и научного сообщества. Об особенностях системы пробации в эксклюзивном интервью RT рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

— Всеволод Львович, расскажите, что подразумевается под социальной адаптацией и ресоциализацией осуждённых?

— В Российской Федерации впервые создаётся система пробации. Мы должны вернуть человека к нормальной жизни, особенно когда у него оканчивается срок, связанный с лишением свободы.

Человек выходит, ему нужно где-то работать, где-то жить, получать медицинское обслуживание, образование и возвращаться к нормальной жизни. Кроме этого, необходимо восстановить социальные связи. На это и направлен законопроект.

О необходимости такой системы долго говорили, и по инициативе Минюста была проведена огромная работа. Участвовали большие коллективы, научное сообщество, общественники и, конечно, Федеральная служба исполнения наказаний. Этот закон уже внесён на рассмотрение в Государственную думу.

— Что изменится в жизни осуждённых, выходящих на свободу? С чем они сталкиваются сейчас и какие возможности им даст этот законопроект?

— Система будет распространяться и на тех, кто получил наказание, не связанное с лишением свободы. Конечно, эта работа проводится и в исправительных учреждениях, но когда человек выходит, то он попадает в достаточно сложную жизненную ситуацию. Что ему поможет?

Субъектами пробации будут не только уголовно-исполнительные инспекции, которые будут помогать, здесь речь идёт не только об их контрольной и надзорной функции, а также о том, что необходимо будет подготовить специалистов, для того чтобы они оказывали помощь нашим гражданам.

Субъектами пробации в первую очередь будут региональные органы исполнительной власти, службы занятости, службы и учреждения социального и медицинского обслуживания.

Осуждённая, отбывающая наказание в исправительной колонии №5 Челябинской области, изготавливает униформу и вещи для нужд мобилизованных.

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Освобождённый на добровольной основе станет участником индивидуальной программы. Она учитывает все необходимые вещи, которые нужны этому человеку. Будет вестись электронный реестр, где будут отмечены все эти позиции, будет организовано взаимодействие.

То есть человек попадает в уголовно-исполнительную инспекцию, она оказывает ему помощь, например, по взаимодействию со службой занятости. В службе занятости можно будет пользоваться порталом «Работа в России». То есть мы будем добиваться, чтобы человек получил нормальную работу, нормальную зарплату и вернулся к нормальной жизни.

Хотел бы привести пример, как это уже работает. Институт принудительных работ развивается, и в этом году мы уже создали 35 тыс. мест в исправительных центрах. То есть осуждённые работают на предприятиях (это наказание, не связанное с лишением свободы), а после того, как срок истёк, очень многие остаются на этих предприятиях. Поэтому нельзя сказать, что это система совсем новая.

— Получается, данная законодательная инициатива будет обязывать работодателя брать на работу человека с не самым хорошим прошлым?

— Нет, это не предусматривается. Работодатель будет выбирать специалиста, а специалист будет выбирать ту работу, которая ему необходима. Когда мы говорим о принудительных работах, мы знаем, что человек работает на предприятии и уже зарекомендовал себя с положительной стороны у предпринимателя. И предпринимателю нравится такой специалист, он его учит, готовит к дальнейшей работе и оставляет его у себя на производстве.

— Учитываются ли при реализации программы пожелания людей, отбывших наказание?

— Была проведена большая аналитическая работа, мы рассматривали и те вопросы, которыми занимается уголовно-исправительная инспекция, и тот опыт, который накопился в исправительных учреждениях. Надеемся, что, когда система будет выстраиваться, мы сможем её корректировать.

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Наша главная задача — впервые создать в России такую систему, при которой освобождённые смогут вернуться к нормальной жизни. Чтобы они получали не только работу, но и жильё, социальное обслуживание, возвращались к нормальным социальным связям.

Это очень важно. Поэтому мы посмотрим, как этот закон будет работать. Но мы хотели бы отметить, что это определённая веха в развитии уголовно-исполнительной системы и всего общества в целом.



— Как разрабатывался этот законопроект, учитывался ли иностранный опыт?

— Конечно, мы изучили опыт Европы и других континентов, потому что вопросы адаптации и ресоциализации очень важны. Для нас в первую очередь важно создать систему пробации, когда у нас есть координирующая роль уголовно-исполнительной инспекции, когда органы исполнительной власти региона в эту систему вовлечены. Поэтому особенность нашей системы состоит именно в этом.



— Когда данную инициативу рассмотрят в Госдуме и сколько времени понадобится на полноценный старт этой программы?



— Мы надеемся, что в ближайшее время Государственная дума его рассмотрит, и надеемся на скорейшее принятие этого законопроекта. В случае принятия закона мы рассматриваем 2023—2024 годы как время внедрения этой системы.