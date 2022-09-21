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В Министерстве юстиции состоялись торжественные мероприятия по поводу 220-летия ведомства

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RT
Министерство юстиции России отмечает 220-летие с момента основания. Как сообщили RT в Минюсте, сотрудников ведомства поздравил его глава Константин Чуйченко.

К знаменательной дате приурочили торжественное открытие новой уличной территории министерства и символически погасили первую юбилейную почтовую марку, выпущенную к юбилею.

Программа празднования началась с осмотра открытой ещё 9 сентября выставки «Традиции дореволюционной эпохи: становление и развитие ведомства».

Экспозиция рассказывает о работе Минюста в царской России и особо значимых для министерства личностях. На выставке представлено более 50 тематических экспонатов, включая подлинные предметы и документы XIX — начала ХХ веков.

После осмотра выставки участников празднования пригласили на площадку перед центральным зданием Минюста, где состоялось открытие памятников Г. Державину, А. Кони, М. Сперанскому. С приветственным словом выступил министр юстиции Константин Чуйченко.

«Установленные памятники станут символом преемственности опыта и профессионализма в деле укрепления государственности», — отметил министр.

После поздравлений руководства в фойе состоялась церемония символического гашения почтовой марки с символикой ведомства. По случаю 220-летия Минюста Почта России выпустила юбилейную почтовую марку ограниченным тиражом в 48 000 экземпляров.

В завершение праздника участников пригласили на награждение отличившихся сотрудников ведомства, которые в 2021 году участвовали в восхождении на гору Эльбрус, где водрузили ведомственные флаги.

Министерство юстиции Российской империи было учреждено 20 (8) сентября 1802 года манифестом Александра I «Об учреждении министерств».

Министерство юстиции занималось подготовкой законодательных актов, а также управляло деятельностью судов и прокуратуры.

Первым министром юстиции в чине генерал-прокурора Российской империи был назначен русский поэт и государственный деятель Гавриил Державин.

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