Минюст признал иноагентами Майкла Наки, Юлию Латынину и Тамару Эйдельман

Министерство юстиции России признало журналистов Майкла Наки, Юлию Латынину и педагога Тамару Эйдельман физлицами-иностранными агентами. В графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина.

РИА Новости

Об этом свидетельствует перечень физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Также 9 сентября политолог Валерий Соловей был внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.