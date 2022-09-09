Минюст признал иноагентами Майкла Наки, Юлию Латынину и Тамару Эйдельман
Министерство юстиции России признало журналистов Майкла Наки, Юлию Латынину и педагога Тамару Эйдельман физлицами-иностранными агентами. В графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина.
- РИА Новости
Об этом свидетельствует перечень физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Также 9 сентября политолог Валерий Соловей был внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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