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Минюст России открыл экспозицию по случаю 220-летия со дня учреждения ведомства

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RT
Министерство юстиции России совместно с ФСИН открыло выставку, посвящённую 220-летию со дня учреждения ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста.
Минюст России открыл экспозицию по случаю 220-летия со дня учреждения ведомства
  • © Минюст РФ

Открытие выставки «Традиции дореволюционной эпохи: становление и развитие ведомства» состоялось в административном здании Минюста.

В экспозиции представлены подлинные предметы и документы XIX — начала XX столетия, среди которых, в частности, шпага образца 1855 года — атрибут государственной службы чиновников Министерства юстиции Российской империи.

Более 50 тематических экспонатов рассказывают о структуре ведомства в дореволюционную эпоху, а также знакомят с деталями биографии особо значимых для министерства государственных деятелей и юристов — Гавриила Державина, Анатолия Кони, Михаила Сперанского.

В открытии выставки принял участие министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

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