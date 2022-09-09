Минюст России открыл экспозицию по случаю 220-летия со дня учреждения ведомства
- © Минюст РФ
Открытие выставки «Традиции дореволюционной эпохи: становление и развитие ведомства» состоялось в административном здании Минюста.
В экспозиции представлены подлинные предметы и документы XIX — начала XX столетия, среди которых, в частности, шпага образца 1855 года — атрибут государственной службы чиновников Министерства юстиции Российской империи.
Более 50 тематических экспонатов рассказывают о структуре ведомства в дореволюционную эпоху, а также знакомят с деталями биографии особо значимых для министерства государственных деятелей и юристов — Гавриила Державина, Анатолия Кони, Михаила Сперанского.
В открытии выставки принял участие министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.