«На ребёнка смотрят как на вещь»: из-за спора родителей мальчик оказался в приюте

В городе Клинцы Брянской области десятилетнего мальчика поместили в приют по заявлению матери, чтобы «нормализировать психоэмоциональное состояние ребёнка». Как утверждает женщина, под влиянием отца сын стал «лживым и испорченным», поэтому исправить его можно, якобы только изолировав в учреждении. Прокуратура признала помещение ребёнка в приют незаконным и вынесла представление местной администрации.

Валерий К. и Марина Л. прожили вместе 11 лет, но в феврале этого года решили разойтись. Сначала им удавалось поддерживать нормальные отношения. Сын Алексей (имя изменено — RT), которому сейчас десять лет, жил то у папы, то у мамы. Поначалу родителей это устраивало, но к концу лета отношения между Валерием и Мариной испортились. За ребёнка началась борьба. Пока идёт судебная тяжба, мальчик уже месяц провёл в приюте, и может снова туда вернуться.

Из больницы в приют

Валерий рассказал RT, что с Мариной они расстались в феврале этого года. До осени, по его словам, проблем не было. Сначала ребёнок жил с матерью, а в мае переехал к отцу, при этом Марина регулярно его навещала. «Она приезжала, когда хотела, забирала его, ходили гулять», — рассказал он.

В конце августа Алексей отказался уезжать с матерью, продолжает Валерий: «Он стал вырываться, она ударила сына по лицу. Я потом его сводил к врачам, оказалось сотрясение мозга». Мировой суд по заявлению отца направил в прокуратуру материалы проверки о причинении Алексею лёгкого вреда здоровью (постановление есть в распоряжении RT).

29 августа мальчика положили в больницу, в этот же день состоялся суд об определении места жительства ребёнка, говорит его отец. «Я просил перенести суд, потому что был с сыном в больнице. Но суд всё равно состоялся. Там приняли решение временно передать ребёнка матери», — рассказал Валерий.

По его словам, в больницу пришли приставы, но не смогли исполнить решение суда, потому что Алексей отказался идти к матери, «яростно отбивался и плакал». «А 1 сентября пришла опека, мол, надо чтоб ребёнка опросил психолог, это всего полчаса займёт. Я без всякой задней мысли подвёл сына к машине. Говорю, можно с вами? Мне ответили: в машине места нет, езжайте следом», — вспоминает Валерий.

Пока мужчина шёл на стоянку к своей машине, по его словам, сотрудники опеки скрылись с сыном и отключили телефоны. Как позже выяснил Валерий, сына увезли в социальный центр, добавляет он. Отец ребёнка говорит, что он пытался забрать Алексея из приюта, но сделать это ему не удалось: «Мне директор сказал, что забрать может только мать, потому что он по её заявлению туда попал».

Валерий обратился с жалобой на действия опеки Клинцовского района в прокуратуру. Проверка показала, что были нарушения законодательства. Главе Клинцовской администрации и главе департамента семьи социальной и демографической политики Брянской области были вынесены представления «об устранении нарушения законодательства о защите прав несовершеннолетних».

Из приюта Алексея выпустили только 27 сентября, когда он согласился уехать к матери, добавляет его отец. Однако долго его там удержать не удалось, сейчас мальчик снова находится у Валерия. Как утверждает мужчина, первые две недели Марина держала сына под замком: «Никуда не пускала, чтоб со мной не общался, и даже в другую школу перевела. Я приехал его в школу навестить, он сразу вышел, подбежал, стал просить его с собой взять».

«С целью нормализации состояния»

У матери ребёнка Марины Л. свой взгляд на ситуацию. По её словам, отец якобы настроил Алексея против неё, поэтому сын отказывался жить с мамой.

«Сын начал меня полностью игнорировать. По телефону вместо «Привет» говорил, что я алкоголичка. От отца приходил и употреблял фразы, которые ребёнку говорить не положено. Когда моя мать пришла в больницу, Алексей накинулся на неё с кулаками, а Валера просто наблюдал», — рассказала женщина.

Она решила поместить сына в приют, потому что, по её словам, иначе с ним было не совладать. «Приставы решение суда выполнять не стали. Пришли его забирать, а он бегал, кричал «Не подходи ко мне!» У меня ребёнок стал хитрым, лживым, испорченным. Если я его сейчас оставлю с отцом, страшно представить, что с ним через пять лет станет», — говорит Марина.

Женщина заявила, что будет добиваться лишения отца Алексея родительских прав. При этом навещать ребёнка у отца она не хочет: «Валера хочет мирового соглашения, но мирового не будет, потому что он настраивает сына против меня, чтобы я вернулась к нему».

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Отец, в свою очередь, утверждает, что готов к компромиссу: «Я готов всё обсуждать, главное, чтоб ребёнку было хорошо. Пусть будет нормальное общение и с мамой, и с папой. Но мать его запирает, в приют сдаёт, на меня ушат грязи вылила. Просто хочется ребёнка уберечь. Сын не против с мамой видеться, но теперь боится, что его опять в приют увезут».

По словам Валерия, попытки вернуть ребёнка в приют продолжаются. Ходатайство о помещении в приют подал Клинцовский городской центр психолого-психологической медицинской и социальной помощи. Как говорится в письме, направленном Центром в службу судебных приставов (есть в распоряжении RT), «при возможности исполнения решения суда о передаче ребёнка без ущерба его интересам, целесообразно поместить его в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью нормализации психоэмоционального состояния».

В Клинцовской администрации не предоставили комментарий RT.

«Позиция опеки шокирует»

Валерия Артемьева, юрист, помогающий Валерию, считает позицию местных органов опеки обескураживающей. «Родители сейчас решают вопрос о месте жительства ребёнка в суде. Мы за то, чтобы они нашли компромисс, решили спор в правовом поле. Главное, чтобы соблюдались интересы ребёнка. И тут позиция опеки, решившей вместо того, чтобы урегулировать конфликт, поместить в приют, просто шокирует. На ребёнка смотрят, как на вещь, предмет исполнения судебного решения», — говорит она.

По словам Валерии, местные органы опеки не идут на контакт и заняли позицию «личной опеки мамы». Как отметила руководитель движения «Иван-Чай» Элина Жгутова, такая ситуация может закончиться тем, что ребёнок в итоге не достанется никому из родителей.

«Я всегда даю совет: уж коли развода не избежать, не устраивайте войну за ребёнка. В результате может оказаться так, что он не достанется никому. Опека усмотрит угрозу ребёнку и, защищая его права, поместит в приют. А оттуда, как известно, выход всегда непрост», — сообщила она, напомнив, что ссорящиеся родители уже являются для системы профилактики неблагополучия фактором риска.