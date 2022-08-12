Жительница Ростова-на-Дону не может забрать у соседки родную дочь

43-летняя ростовчанка уже несколько лет пытается вернуть дочь, которую, по её словам, забрала соседка. Женщина помогала матери-одиночке присматривать за девочкой, а потом решила, что ребёнку будет лучше у неё. Мать школьницы обратилась в опеку, но вместо помощи получила иск о лишении родительских прав. И хотя суд встал на сторону матери и постановил вернуть ей ребёнка, дочь она так и не увидела.

© Фото из личного архива

43-летняя жительница Ростова-на-Дону Галина Савченко (имя и фамилии изменены. — RT) уже несколько лет не может увидеть свою дочь Ксению (имя изменено. — RT). Девочку от матери скрывает соседка, которая сначала предложила помощь в уходе за ребёнком, а потом отказалась возвращать девочку.

«Была у меня соседка, Зоя Буйко, мы дружили, ходили друг к другу в гости. Когда у меня родилась Ксения, она пришла и говорит: у меня детей нет, давай я тебе помогать буду, купать, сидеть с ней. Ей тогда было 54, сейчас уже 64 года исполнилось. Я поняла, что своих детей у неё нет, а хочется, и пошла навстречу», — рассказывает Галина RT.

Помощь, по словам женщины, пришлась кстати — её старшая дочь тяжело больна.

«У неё инвалидность, бывают приступы эпилепсии. Когда они начинались, я обращалась к тёте Зое с просьбой посидеть с девочкой, чтобы она не видела, как я старшую в больницу сопровождаю. Потом Ксюше три года исполнилось, она предлагала её у себя оставить. Я сперва противилась, потом подумала: ну хорошо, пусть сидит с ней, когда я на работу ухожу», — вспоминает Галина.

По словам Савченко, когда она была беременна третьим ребёнком, соседка предложила оставить Ксюшу на время у неё. Галина утверждает, что при этом она постоянно навещала дочь, переводила и до сих пор переводит Зое деньги на её содержание.

«Говорит: тебе пока тяжело, ты беременная, давай пока у меня побудет. Я каждый день дочку до родов навещала, водила в школу, занималась с ней и в 10 вечера ехала на другую квартиру, где ремонт шёл», — поясняет женщина.

В сентябре 2020 года, после рождения младшей дочери, Савченко решила забрать среднюю девочку. Но, как она уверяет, соседка отказалась возвращать Ксению.

«Говорила: подождите, сначала ремонт закончите, что девочке в пыли жить (я как раз на новую квартиру переезжала). Потом просила не срывать учебный процесс, у Ксюши уже друзья в школе появились. А потом просто позвонила и говорит: «Откажись от ребёнка». Кто-то её надоумил, что тогда она сможет на себя опеку оформить, выплаты получать. Я отказалась, конечно, и тут она заявила, что объявляет нам войну», — говорит Галина Савченко.

Не отдают дочку

Галина обратилась в опеку и суд с требованием определить место жительства ребёнка. Однако органы опеки подали встречный иск с требованием лишить мать родительских прав.

Галина и Ксения

© Фото из личного архива

Как следует из материалов суда (есть в распоряжении RT), в иске отдел образования Пролетарского района указал, что обязанности родителя фактически выполняет соседка (Зоя Буйко), «многократные попытки ответчика забрать ребёнка приводят к психическому насилию над ребёнком». Также там заявили, что попытки Галины наладить общение с дочерью «являются формальными».

Суд эти доводы не принял. Как отмечается в решении, опасности для дочери поведение Галины не представляло и оснований лишать её родительских прав нет. То, что соседка принимала участие в воспитании ребёнка, не говорит о том, что родная мать девочкой не занималась.

Также суд учёл доказательства того, что Галина активно занималась воспитанием дочери. В частности, водила её в школу и посещала родительские собрания. Только когда женщина была на девятом месяце беременности, она сказала учителям, что временно не сможет сопровождать дочь в школу и её заменит Зоя Буйко.

Но и потом мать регулярно звонила в школу, чтобы узнать, как учится девочка. Также в суде были предоставлены квитанции денежных переводов Зое Буйко на содержание дочери.

В результате суд отказал в иске, отметив, что нет оснований для ограничения Галины в родительских правах и передачи девочки на воспитание Зое Буйко.

Однако вернуть Ксению матери не удалось. Отдел образования Пролетарского района Ростова-на-Дону подал апелляцию, помешав решению суда вступить в законную силу.

«4 марта 2022 года я приехала в школу, чтобы забрать ребёнка, но директор не дал мне этого сделать. А 21 марта я узнала, что Буйко уже оформили временную опеку над моей дочерью. Я обращалась в опеку, чтобы отменили опеку, поскольку я в родительских правах не ограничена, также просила составить график встреч с ребёнком для восстановления детско-родительских отношений. Но мне ответили, что ребёнок меня видеть не хочет, что они ничего не будут делать», — рассказала она.

В свою очередь Зоя Буйко утверждает, что на самом деле девочку с рождения воспитывает она.

«Матери дочь не нужна, — заявила женщина RT. — Всё это она затеяла, только чтобы статус многодетной матери не терять. Сейчас везде жалобы пишет, вместо того чтобы с дочкой встретиться».

Буйко говорит, что ей пришлось перевести Ксению на домашнее обучение, поскольку мать пыталась навещать её в школе.

«Она пыталась к девочке пробиться, там всё скандалами заканчивалось, поэтому нам посоветовали на время на домашнее обучение перейти, но в будущем планируем вернуть в школу», — говорит она.

Зоя Буйко считает, что суд первой инстанции недостаточно внимательно подошёл к делу, и надеется на победу в апелляции.

«Это маргинальная семья, там все алкоголики, сама она с 15 лет гулящая, но ничего, суд разберётся и вынесет решение в нашу пользу», — сообщила Зоя Буйко.

«Запутать ребёнка»

Как сообщили RT в отделе образования Пролетарского района, Зоя Буйко обратилась к ним в конце 2020 года, заявив, что воспитывает Ксению одна с рождения и просит это узаконить.

После этого, по словам сотрудников ведомства, было несколько заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, в ходе которых выяснилось, что «ребёнок не признаёт биологическую мать и не желает жить в её семье».

Также представители опеки отметили, что девочка «испытывает страх от того, что кровная мать желает её забрать», и поскольку родная мать не делала попыток установить с дочерью нормальные отношения, то, руководствуясь интересами ребёнка, они подали иск о лишении родительских прав.

Галина утверждает, что это не так — она постоянно навещала ребёнка, сама водила дочь в школу вплоть до поздних месяцев беременности, передавала деньги на её содержание. Всё это было обнародовано в суде.

© Фото из личного архива

Галина считает, что Зоя Буйко смогла настроить дочь против неё.

«Она смогла ребёнка запутать, купила её дорогими подарками. Я просила, чтобы мне помогли наладить отношения, предоставили помощь психолога, график встреч сделали, но ничего не получила», — говорит она.

По её словам, сейчас она не может даже увидеть Ксению, опека над которой оформлена на Буйко.

«Я с Ксенией даже увидеться не могу: недавно пыталась навестить, а мне даже дверь не открыли. При этом её перевели на домашнее обучение. Лишили ребёнка общения со сверстниками, сейчас она заперта в квартире с тремя старухами. Зоя живёт с сестрой и матерью, которой уже за 90 лет. Как это влияет на ребёнка?» — говорит Галина.

Руководительница движения «Иван Чай» Элина Жгутова говорит, что сейчас она обратилась с просьбой о помощи ко всем депутатам и сенаторам региона.

«Сенатор Ирина Рукавишникова не осталась равнодушной к рейдерскому захвату ребёнка. Она перенаправила наше обращение уполномоченному по правам ребёнка в Ростовской области, а та — в прокуратуру», — говорит правозащитница.

Как она уточнила, есть фото и видео совместного проживания и отдыха родной мамы и дочки, а также другие неоспоримые доказательства, что девочку мать любила и воспитывала.

«В который раз органы опеки выступают как вершители чужих судеб, а не как люди, призванные опекать семьи и соблюдать закон. Вместо того чтобы защитить законные права матери на дочь, органы опеки вышли в суд с иском об ограничении Галины в родительских правах. Суд законно опеке отказал, но опека подала апелляционную жалобу», — говорит Жгутова.

Теперь мать готовится к новым судебным заседаниям. Ведь, если апелляция будет удовлетворена, Галина рискует больше не увидеть свою дочь.