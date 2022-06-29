«Тянут время и издеваются»: в Брянской области мать полгода не может забрать ребёнка из дома малютки

В Брянской области семья шесть месяцев не может забрать ребёнка из дома малютки. Как утверждает мать ребёнка Виктория Поливода, представители опеки сразу после родов убедили её подписать отказ от сына — якобы он родился больным. По словам женщины, на тот момент она не понимала, что подписывает. Спустя несколько дней она потребовала вернуть сына, но ей отказали. Прокуратура признала решение опеки Клинцов, отказавшейся вернуть ребёнка, незаконным. Против начальника опеки возбудили административное дело. Однако мальчика в семью не вернули до сих пор.

Уже шестой месяц 29-летняя жительница Брянской области Виктория Поливода не может забрать из ГБУЗ «Клинцовский дом ребёнка» своего сына, которого у неё забрали сразу после родов.

Как уверяет женщина, представители опеки обманом заставили её подписать отказ от сына.

«Роды были очень сложные, — вспоминает Виктория. — Я истекала кровью и теряла сознание от боли. Ребёнка своего видела всего несколько минут, а меня потом отвезли в палату как была, чумазую, у самой сил не было помыться. Я всю ночь выла от боли, а на меня еще санитарки ругались: мол, что ты воешь, неужели тебе так больно?».

Уже утром, говорит Виктория, к ней пришла женщина, представившаяся сотрудницей отдела опеки и попечительства.

«Мне эта женщина, сначала даже понравилась. Она стала рассказывать, что ребёнок родился больным и от него лучше отказаться, поскольку он всё равно не жилец, — вспоминает молодая мать. — Я говорю, что не хочу отказываться. Тут она начинает мне зубы заговаривать. Беседуем: она про свою жизнь что-то рассказывает, я про свою. Потом суёт бумагу: «Подпиши заявление, чтобы сына отвезли в областную больницу на обследование». А мне после ночи плохо, всё плывет перед глазами. Я поверила ей, подмахнула не глядя».

Только потом, по словам Поливоды, знакомая медсестра ей объяснила, что она подписала отказ от ребёнка. «Я начала просить, чтоб мне вернули ребёнка. Все сбежались, наперебой говорят: да у него СПИД, да он не жилец, откажись лучше», — говорит Виктория.

В отделе опеки и попечительства администрации Клинцовского района отказались объяснить RT, почему их представитель стала уговаривать молодую мать отказаться от ребёнка.

Руководитель движения «Иван Чай» Элина Жгутова, которая сейчас помогает Поливоде, считает, что поводом для такого поведения сотрудников опеки послужила социальная незащищённость женщины.

«Она молодая мать-одиночка, — говорит Жгутова. — Отец ребёнка — наркоман, а у неё уже есть девочка двухлетняя. В перспективе сразу двоих можно отобрать».

Поливода рассказывает, что почти сразу после подписания отказного заявления анкету сына разместили в базе детей-отказников, которых можно усыновить.

«Оказалось, что Арсений — это идеальный вариант для усыновителей. И он совершенно здоровый, и родители здоровые», — рассказывает она.

«Был ваш — стал наш»

После того как органы опеки отказались вернуть малыша матери, оформить опеку над внуком решила его бабушка, Тамара Петровна.

«Мама пыталась вернуть ребёнка — просто пережила хождения по мукам. Её посылали собирать всё новые справки, над ней глумились как хотели. Однажды она, когда в очередной раз была в опеке, не выдержала и взмолилась: «Отдайте ребёнка!» А ей в ответ: «Был ваш — стал наш», — вспоминает родная сестра Виктории Поливоды Мария.

По её словам, во время сбора необходимых документов маму попытались лишить дееспособности.

Сама Тамара Петровна говорит, что инцидент произошёл, когда она пришла за справкой к психиатру.

«Я привезла все необходимые документы, пошла в психиатричку за справкой, а там меня, видно, уже ждали. Захожу, слышу уже шёпот: вот это она пришла, женщина не в себе, считает, что у неё внука похитили, — рассказывает Тамара Петровна. — Меня там же задержали и увезли в психиатрическую больницу, хотя даже формального повода не было».

В лечебнице женщину продержали пять дней, но в итоге отпустили после судебного заседания: суд не увидел никаких оснований удерживать женщину в психиатрическом заведении.

«Я сама звонила в администрацию, прокуратуру, била во все колокола. Маму выпустили только потому, что испугались огласки. Не ожидали, что за неё все так вступятся», — говорит Мария.

Прокуратура подтвердила нарушение

«Это просто вопиющий случай. Семья столкнулась с чудовищным произволом. Мать с бабушкой пытаются всеми правдами и неправдами вернуть ребёнка, а в ответ пытаются доказать, что бабушка не в себе. Даже если бы это было правдой, это означает, что из-за противоправных действий местных властей человек лишился разума. Это же только дополнительное пятно на нашей администрации», — говорит депутат Брянской областной думы Константин Павлов, который сейчас оказывает помощь семье.

Он направил депутатский запрос в прокуратуру. Проведённая по его обращению проверка подтвердила, что ребёнка незаконно удерживают в доме малютки. Как говорится в ответе (есть в распоряжении RT), Виктория Поливода действительно подписала отказ от ребёнка, но уже спустя неделю отозвала его и попросила дать сына ей на воспитание.

Как отметили в прокуратуре, согласно п. 2 ст. 129 Семейного кодекса РФ «родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребёнка до вынесения решения суда о его усыновлении».

Также прокуратура выяснила, что начальник отдела опеки Клинцовского района знал, что Виктория отозвала согласие на передачу ребёнка под опеку государства, однако её сына всё равно поместили в дом малютки и отказались вернуть родственникам.

«Органом опеки и попечительства принято незаконное решение о помещение ребёнка под надзор в медицинскую организацию», — отметили в прокуратуре.

Постановление Клинцовской городской администрации, согласно которому ребёнка поместили в дом малютки, прокуратура признала незаконным.

Прокурор города Клинцы в связи с этим вынес представление главе городской администрации, в отношении начальника отдела опеки возбудили административное дело по ст. 5.37 КоАП РФ (незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребёнка, передаче его под опеку (попечительство) или в приёмную семью).

«Уже никаких ограничений нет, можем забрать ребёнка, но его не отдают. Ребёнок в доме малютки, никаких оснований нет его держать, но тянут время и издеваются. Может, дело принципа — додавить», — говорит Виктория.

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При этом она говорит, что на днях к ней приезжали представители опеки и угрожали забрать и старшую дочь.

В свою очередь, правозащитница Элина Жгутова отмечает, что к ним стали поступать жалобы с мест на то, что иногда детей стараются под любыми предлогами не отдавать из родильного дома.

«Причины разные: якобы болезнь и необходимость дополнительного лечения, ненадлежащие условия жилья или отсутствие навыков воспитания у родителей, — рассказывает RT Жгутова. — Ребёнок сразу поступает в систему государственного обеспечения, а соответственно, и в базу на усыновление. На таких детей — новорождённых, от хороших родителей — стоит очередь из усыновителей».

В данном случае, по мнению Жгутовой, прокуратура моментально и правильно отреагировала на творящееся беззаконие.

«Но атака на семью продолжается, — говорит Жгутова. — Сегодня известно, что опека подала иск о лишении матери родительских прав в отношении новорождённого. Мы будем противостоять этому в суде. И я надеюсь, что ребёнок скоро вернется к матери».