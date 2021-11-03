После публикации RT суд вернул ребёнка жительнице Омска

В Омске суд отклонил иск местного дома малютки о лишении родительских прав 24-летней Людмилы Киселёвой. Девушка — круглая сирота из-за своей доверчивости фактически попала в трудовое рабство. Работодательница превратила её жильё в общежитие для работников ЖКХ, а саму Киселёву вынуждала отказаться от новорождённой дочери. Устав от угроз и издевательств, женщина отдала девочку на месяц в дом малютки, чтобы решить свои проблемы — закон это позволяет. Однако назад забрать ребёнка она не смогла. После публикации RT о сложившейся ситуации региональная прокуратура провела собственную проверку и по её результатам выступила в суде на стороне матери.

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Прокуратура поддержала в суде 24-летнюю Людмилу Киселёву, которую по иску БУЗОО «Специализированный дом ребёнка» хотели лишить родительских прав. Дело рассматривал Центральный районный суд Омска. Как сообщили RT в прокуратуре Омской области, исковые требования были оставлены без удовлетворения.

«С учётом результатов исследования, материалов гражданского дела, результатов проверок органов прокуратуры Омской области, было дано заключение об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований БУЗОО «Специализированный дом ребёнка», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что, в ходе рассмотрения гражданского дела по ходатайству дома ребёнка было проведено психологическое исследование, по результатам которого Людмилу признали не представляющей опасности для ребёнка, в случае оставления несовершеннолетней с ней.

«В суде установлено, что ответчицей созданы условия для совместного проживания с несовершеннолетней дочерью, оформлены социальные пособия, пройдены курсы по уходу за детьми», — пояснили в прокуратуре.

Из интерната — в рабство

Ранее RT рассказывал историю круглой сироты Людмилы Киселёвой. Девушка закончила в Омске адаптивную школу-интернат №16 со специальностью швеи. После выпуска ей выделили однокомнатную квартиру.

Вскоре, оставшись без присмотра, девушка из-за своей доверчивости попала в трудовое рабство.

Работодательница Тамара Иванова заставляла Киселёву за минимальную плату и еду мыть подъезды в многоэтажках, а в квартире сироты устроила общежитие для других работников. Сейчас девушка живёт в социальной гостинице.

«К ней подселили ещё нескольких человек, и они убирали по многоэтажке в день. Рассчитывались с ними раз в три дня. Но обычно работодательница просто давала еду, суп, изредка — небольшие суммы денег (200—300 рублей) и оплачивала телефон, чтобы можно было держать связь», — рассказала RT глава ассоциации по защите интересов семьи «Детство. Отцовство. Материнство» Алеся Григорьева.

По словам Людмилы, узнав о беременности, Тамара стала требовать, чтобы она сделала аборт. А когда девушка отказалась, стала нагружать непосильной работой.

«Возможно, надеялась, что будет выкидыш. Даже в день родов я мыла полы, и меня из подъезда скорая забирала», — вспоминает Людмила.

Когда девушка вернулась из роддома, работодательница стала требовать, чтобы она отказалась от дочери. «Угрожала, что сделает так, что дочку всё равно заберут, а меня посадят. И я написала заявление, чтобы у меня взяли ребёнка на месяц в дом малютки», — говорит Киселёва.

Адвокат Надежда Гольцова пояснила, что это стандартная процедура, которую используют, чтобы поддержать семьи в трудной ситуации, и по закону детей после оговоренного срока должны беспрепятственно возвращать.

Однако, Людмиле ребёнка не вернули. Вместо этого дом малютки начал добиваться, чтобы её ограничили в родительских правах, потому что дома у неё увидели беспорядок. «Вся квартира захламлена пакетами с вещами и разобранной мебелью», — говорится в иске.

Девальвация родительских прав

Девушке на помощь пришли общественники из объединения многодетных семей Омска «Семь Я». Волонтёры организации оплатили долг за электричество, записали девушку на курсы материнства и смогли добиться для неё разрешения на регулярное посещение дочери.

«Наш центр участвовал в судебном заседании по делу Людмилы, которое длилось семь часов, готовил жалобы и другие документы, но ни на одном этапе не встретил адекватного понимания закона в отношении родительских прав и прав человека. Дом ребёнка просит ограничить в правах мать, которая проявляет явное желание забрать ребёнка. Эти обстоятельства не соответствуют ст.69 Семейного кодекса (лишение родительских прав), на которую опирается директор дома ребёнка», — рассказывает RT руководитель общественного движения «Иван Чай» Элина Жгутова.

По её словам, в ходе слушателей истец просил применить обеспечительные меры и закрыть ребёнка на время судебного разбирательства в приюте.

«Но такие меры уместно применять по отношению к неодушевлённым предметам спора: машинам, квартирам, счетам», — отмечает Жгутова.

Также она считает, что у суда не было оснований для назначения психолого-психиатрической экспертизы. «После получения положительного результата экспертизы, суд затягивает решение, выслушивая постороннюю информацию. Комиссия в составе представителей опеки, уполномоченного по правам ребёнка не только проверяют условия проживания, но и саму мать на лактацию (Людмила должна была продемонстрировать грудное молоко, впоследствии взяла об этом справку у гинеколога)», — поясняет Жгутова.

По её мнению, без участия общественности Людмиле бы не удалось отстоять свои родительские права.

«Девочку-сироту, выпускницу системы соцзащиты, та же система упрекает в неумении жить и воспитывать ребёнка. Система сама воспитала девочку и сама же признала её неправильной матерью», — рассуждает Жгутова.

Она напомнила, что любая мать учится с первым ребёнком навыкам материнства и нельзя упрекать её в этом.

«Правоприменительная практика устанавливает сертификацию родительства, хотя по закону родительские права появляются по факту рождения, а не факту благополучия», — говорит правозащитница. Подобный подход, по её словам, недопустим при работе органов профилактики с семьями и ведёт к девальвации родительских прав.