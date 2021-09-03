В Омске общественники добиваются возвращения ребёнка круглой сироте

В Омске круглую сироту с пятимесячным ребёнком по решению суда заставили переехать из собственной квартиры в социальную гостиницу. В случае отказа 23-летней Людмиле Киселёвой пришлось бы оставить девочку в доме малютки. При этом нет гарантии, что дочь оставят у матери, поскольку суд назначил ей психиатрическую экспертизу. Общественники опасаются, что её результат может быть необъективным, и просят, чтобы исследование провели на нейтральной территории.

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23-летняя Людмила Киселёва из Омска — круглая сирота. Девушка воспитывалась в адаптивной школе-интернате №16. Там она получила специальность швеи, а после выпуска государство предоставило ей однокомнатную квартиру.

Однако сейчас девушка вынуждена жить в социальной гостинице. Из-за своей доверчивости она фактически попала в рабство к работодательнице, которая заставляла её отказаться от дочери, а жильё сироты превратила в общежитие для работников местного ЖКХ.

Работа за еду

По словам Людмилы, с Тамарой она познакомилась, когда искала работу. Женщина предложила ей мыть полы в многоквартирных домах. «Я долго не могла найти работу, а Тамара пообещала, что я буду хорошо зарабатывать, и она будет мне во всём помогать»,— рассказывает RT Людмила.

Как поясняют волонтёры, которые сейчас занимаются судьбой девушки, доверчивая от природы и не имевшая опыта самостоятельной жизни Киселёва быстро оказалась в зависимости от своей новой знакомой.

«Тамара подселила к ней ещё нескольких человек, и они убирали по многоэтажке в день. Рассчитывалась с ними раз в три дня, обычно просто давала еду, суп, изредка — небольшие суммы денег (200—300 рублей) и оплачивала телефон, чтобы можно было держать связь», — рассказывает глава ассоциации по защите интересов семьи «Детство. Отцовство. Материнство» Алеся Григорьева.

По её словам, у работавших на Тамару не было родственников, которые могли бы за них заступиться и поддержать.

«Я терпел, потому что некуда было податься, — вспоминает бывший детдомовец Юрий Икерт. — Ни одеться, ни побриться. Мыться приходилось в раковине. Изредка, когда давали 300 рублей, удавалось сходить в баню. Кормили несвежей едой, мне от этого было плохо».

Год назад Юрию удалось уйти от Тамары — его разыскала родная сестра. Остальные жильцы квартиры и сама Людмила, вероятно, до сих пор бы жили на положении рабов, если бы девушка не забеременела.

«Обещала меня посадить»

По словам Людмилы, узнав о беременности, Тамара стала требовать, чтобы она сделала аборт.

«А когда я отказалась, стала нагружать меня работой, может, надеялась, что будет выкидыш. Даже в день родов заставила работать — мыть полы. 10 марта меня из подъезда скорая забирала», — вспоминает Людмила.

По словам девушки, когда она вернулась с дочкой из роддома, работодательница потребовала отказаться от девочки. В конце апреля 2021 года Киселёва поехала в дом малютки.

«Она мне угрожала, несколько раз вызывала скорую, сообщив, что Мирослава якобы упала. Обещала меня посадить. И я написала заявление, чтобы у меня взяли ребёнка на месяц в дом малютки», — говорит Киселёва.

Адвокат Надежда Гольцова рассказывает, что это обычная процедура для семей, испытывающих временные трудности.

«Это не значит, что она отказалась от ребёнка. Просто государство таким образом оказывает временную поддержку, а по истечении срока никаких препятствий, чтобы вернуть ребёнка, быть не должно», — объясняет она.

«Квартира захламлена»

Когда в июне Людмила пришла за дочкой, ей отказались отдавать ребёнка. В июле дом малютки выступил с иском об ограничении её в родительских правах (есть в распоряжении RT). Там указано, что состояние жилья признали неудовлетворительным: «Вся квартира захламлена пакетами с вещами и разобранной мебелью».

«Для ребёнка имелась детская кровать в разобранном виде, коляска, ванночка, детские вещи в ограниченном количестве. Средства для ухода за ребёнком и детские вещи отсутствовали», — говорится в иске. Также там отмечено, что электричество в квартире было отключено за неуплату.

За несколько дней до суда Людмила обратилась за помощью к общественникам из объединения многодетных семей Омска «Семь Я». Волонтёры организации оплатили долг за электричество, записали девушку на курсы материнства и смогли добиться для неё разрешения на регулярное посещение дочери.

При этом, как отмечают волонтёры, на самом деле в квартире было чисто, а впечатление беспорядка создавали детали кровати и шкаф, которые Людмила не успела собрать.

Руководитель общественного движения «Иван Чай» Элина Жгутова говорит, что никаких серьёзных доводов в пользу того, что ребёнка нельзя оставить у матери, не было предоставлено. «У работников детдома мы пытались выяснить, что, с их точки зрения, представляло угрозу жизни и здоровью девочки. «Неправильно суёт ложку в рот» и «Держит ребёнка вертикально» — это всё, что вменяется Людмиле», — отмечает она.

Навязанные услуги

В конце августа суд вынес неожиданное решение — ребёнка оставили Людмиле, но при условии, что она на два месяца переедет с девочкой в социальную гостиницу, где, по мнению представителей регионального министерства труда и соцразвития, ей будут оказывать квалифицированную помощь.

«Хотя все проблемы были устранены, суд заменил ограничение в родительских правах на переезд в социальную гостиницу. При этом у Людмилы есть собственное жильё, есть специалисты, которые готовы с ней заниматься по месту жительства. Это просто навязывание социальных услуг, вопиющий беспредел, который не укладывается ни в рамки закона, ни в рамки обывательского сознания», — говорит адвокат Надежда Гольцова.

Людмила согласилась на переезд, потому что иначе ребёнка бы просто забрали.

Суд также назначил девушке прохождение психиатрической экспертизы, и общественники опасаются, что её результаты будут необъективными.

«Мы ходатайствовали о том, что если экспертиза будет назначена, то проводить её надо на нейтральной территории, а не в Омске. Но судья вынесла решение о проведении экспертизы в конкретном заведении. Мы постараемся не дать её в обиду и будем за неё бороться», — говорит Элина Жгутова.

Созданы все необходимые условия

В региональном министерстве труда и социального развития RT сообщили, что Киселёву направили в социальную гостиницу для передачи ей навыков по уходу и воспитанию ребёнка.

«Мама вместе с дочерью проживает в отдельной комнате, которая оборудована в том числе мебелью для новорождённого. В центре созданы все необходимые бытовые условия, есть сенсорная комната, кабинеты творческого развития и интерактивных коррекционно-развивающих занятий, психологической разгрузки и семейного консультирования, активного отдыха и психогимнастики», — заявили представители ведомства.

Они уточнили, что для помощи семье разработана и реализуется межведомственная индивидуальная программа социальной адаптации, в рамках которой предусмотрен «комплекс мероприятий по адаптации матери к совместному проживанию с ребёнком, организации социального сопровождения в решению иных проблем».

Общественники продолжают бороться за семью и уже подали апелляцию на решение суда. Кроме того, правоохранительные органы начали проверку в отношении работодательницы Киселёвой.

«Сейчас СК ведет проверку в отношении Тамары Ивановой по 159 статье УК РФ (мошенничество). Сложность в том, что люди считают, что работали добровольно. Их никто не приковывал цепями, просто они не знали, куда можно податься и боялись, что другой работы не найдут», — говорит Алеся Григорьева.

RT продолжит следить за развитием ситуации.