В Крыму мать добивается возвращения детей, изъятых опекой

Жительница Белогорского района Крыма Марина Каримова (имя и фамилия изменены. — RT) добивается возвращения четверых детей, которых у неё изъяли органы опеки. В декабре 2016 года у семьи сгорел дом, и через несколько месяцев Каримову лишили родительских прав, а детей отдали в приёмную семью. Как уверяют подростки, опекуны избивали их и издевались над ними. В 2020 году дети добились, чтобы полиция забрала их из приёмной семьи. Теперь Каримовы живут в детдоме и хотят вернуться к родной матери. Но восстановиться в родительских правах женщина не может из-за жилищных проблем.

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Марина Каримова (имя и фамилия изменены. — RT) воспитывала четырёх детей в одном из сёл Белогорского района в Крыму.

Семья приобрела дом, но в декабре 2016 года случился пожар. В это время, по словам Каримовой, двое старших детей были в санатории, а сама Марина находилась с младшими детьми у соседей.

Как вспоминает Марина, в то время её муж злоупотреблял спиртным и распускал руки. Позднее он покинул Крым. Сейчас он живёт на территории Украины, а Марина пытается оформить развод.

«Накануне пьяный муж домой заявился, побил меня сильно. Я с детьми к соседям убежала. Это меня и спасло — в ту ночь дом сгорел. Я сначала думала, что его муж поджёг, но его и самого в селе не было, уехал куда-то», — вспоминает Марина.

Уже на следующее утро на место пожара прибыла комиссия из опеки, Марину с детьми нашли у соседей. «Деток забрали, и мне даже не сказали куда. Я пыталась выяснить, где они, в опеку ходила, а мне ничего не говорили. Просто хамили — говорят, мол, какая вам разница, забудьте о детях, их у вас забрали, вас тоже родительских прав лишим», — рассказывает женщина.

Старшие дети тем временем остались в санатории. Как вспоминает Марина, она каждый день созванивалась с ними и от них же узнала, что появились опекуны.

«Нам просто сказали, что возвращаться некуда, дом сгорел, и мы остались жить в санатории. Потом нам предложили в приёмную семью поехать. Выбор был невелик: или к опекунам, или в детдом, поэтому мы согласились. Тем более что опекуны сначала показались нормальными людьми», — рассказал RT старший сын Марины.

«Представили меня алкоголичкой»

Родительских прав Каримову лишили весной 2017 года. В иске (есть в распоряжении RT) указано, что дети находились в ненадлежащих жилищных условиях, а их мать злоупотребляет спиртным и не справляется с родительскими обязанности. К отягчающим обстоятельствам причислили и то, что женщина не навещала детей и не интересовалась их судьбой.

Сама Марина утверждает, что от неё скрывали, где находятся дети. Даже о суде, по её словам, она узнала случайно, поскольку повестки высылали на пепелище — указывали адрес сгоревшего дома.

«Я сама в опеку ходила, чтобы узнать, где дети, а мне ничего не говорили. Куда только ни обращалась, чтобы детей вернуть, а мне все отказывали. Представили меня как конченую алкоголичку и на этом основании детей забрали, а мне даже не сказали, что суд идёт. Не дали возможности оправдаться», — рассказывает Марина.

В опеке Белогорского района отказались от комментариев.

Дети при этом уверяют, что мать не выпивала. «Единственное, почему всё произошло, — дом сгорел и нам негде жить стало. Никаких других проблем не было. Жили хорошо, и нас она не обижала. И сейчас мы просто хотим вернуться домой, к маме, но идти некуда, дом сгорел», — говорит старший ребёнок.

Марина рассказывает, что всю зиму после пожара она ютилась у знакомых и пыталась найти работу. «Никакой помощи мне никто не оказал. Я и на биржу труда обращалась, за всё была готова взяться, но даже работу дворника не дали», — вспоминает женщина.

Она смогла прийти на последнее судебное заседание, но, поскольку тогда у неё не было ни подходящих жилищных условий, ни доходов, суд принял решение лишить её родительских прав.

Детей увезли в приёмную семью в соседний район.

Жестоко наказывали за любую мелочь

Четверых детей Каримовой отдали под опеку Ирине А. Старший сын Марины вспоминает, что при первом знакомстве опекунам удалось произвести хорошее впечатление. Но вскоре оказалось, что в этой семье практикуют жестокие наказания.

«Обращались с нами просто ужасно. Муж опекунши постоянно распускал руки, кричал. Маленьких мог запросто увести в лес и привязать ночью к дереву. Просто за мелочь какую-нибудь, за плохие оценки», — рассказывает подросток.

После подобных наказаний дети пытались убежать. Они возвращались пешком к маме, откуда их отправляли обратно к опекунам — и всё повторялось.

«Самовольные уходы были связаны с желанием детей общаться с матерью, которая лишена в отношении них родительских прав», — сообщили RT в администрации Симферопольского района.

Мальчик говорит, что таких побегов было несколько — в 2019-м и 2020-м годах.

«Когда совсем плохо стало, решили к маме вернуться. Просто пешком шли, километров 40 расстояние было», — вспоминает он. По его словам, они неоднократно жаловались на жестокость опекунов, к ним приходили с проверками, но всё заканчивалось ничем.

В итоге воспитанники сами собрали улики.

«Я сам смог сделать аудиозапись, по которой видно, как над нами издевались, били. Уже после этого мы их передали в полицию, дали показания — и нас из семьи наконец забрали», — рассказывает подросток.

Как сообщили в администрации Симферопольского района, 4 декабря из школы поступило сообщение, что приёмные дети подвергались систематическим избиениям со стороны мужа опекуна.

Расследование в отношении мужчины было закончено в июле 2021 года и передано в суд. Сейчас дело об избиении несовершеннолетних рассматривает Симферопольский районный суд. Пока решение не вынесено, муж опекуна посылает своим бывшим воспитанникам нецензурные сообщения с угрозами (есть в распоряжении RT), в которых заявляет, что ничего не боится и всем покажет, «как суды выигрывают». C RT мужчина разговаривать не стал.

Били в комфортных условиях

После этого дети отказались идти к другим опекунам. Сейчас они все вместе живут в детдоме. «Мы уже не хотим ни в какие другие семьи идти. Всё, что нам надо, — вернуться домой, но этого мы сделать не можем, потому что дом сгорел, жить негде», — говорят дети.

Руководитель движения «Иван Чай» Элина Жгутова считает, что эта история с опекунами в очередной раз показывает, что выбор материального комфорта детей вместо их жизни с любящими родителями приводит к трагедии.

«Детей били в комфортных условиях, но разве это не нарушило их права, о которых так заботились органы опеки? Слепое желание опеки «облагодетельствовать» детей во что бы то ни стало, обеспечить лучшими с их точки зрения родителями и условиями, реализовать «детские права» на лучшую жизнь заканчивается порой настоящими трагедиями. Мать тоскует без детей, а старший сын пишет нам, что готов сделать всё, чтобы вернуться к матери», — говорит Жгутова.

Она отмечает, что женщина не получила никакой помощи, вместо этого её саму обвинили в пьянстве и отняли детей.

«После пожара у нас на Руси всегда было принято помогать всем миром: деньгами, вещами, отстроиться, оправиться. А здесь случился пожар — детей забрали», — говорит Жгутова.

Марина рассказывает RT, что поддерживает общение с детьми до сих пор, хочет их вернуть, но не может этого сделать из-за жилищных условий.

«Я постоянно слежу за детьми, в опеке спрашивала, как их вернуть. Мне сказали, что пока дома не будет, этого сделать не дадут. Надо же, чтобы на каждого ребёнка определённое количество метров было», — говорит она.

Пока женщина живёт в небольшом съёмном жилье. Как пояснила Жгутова, по закону Марина имеет право восстановиться в родительских правах, но суд обязательно спросит, как она планирует обеспечивать детей, есть ли жильё, есть ли работа, доход. «Надеемся, что после выхода статьи можно будет помочь воссоединиться настрадавшимся матери и детям», — говорит правозащитница.