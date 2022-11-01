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«Точка поставлена»: в Кремле заявили, что в указе об окончании частичной мобилизации нет необходимости

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Сергей Гусаров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание отдельного указа об окончании частичной мобилизации в России не требуется. По его словам, на этот счёт есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Глава Минобороны Сергей Шойгу тем временем заявил, что на полигонах завершается боевое слаживание сформированных в рамках частичной мобилизации подразделений. Он подчеркнул, что военнослужащие-срочники не будут привлекаться к выполнению задач в рамках спецоперации.
«Точка поставлена»: в Кремле заявили, что в указе об окончании частичной мобилизации нет необходимости
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о завершении частичной мобилизации в России не требуется для окончания этой кампании.

Он напомнил о высказывании Владимира Путина в ходе беседы с журналистами 31 октября. Глава государства заявил, что поговорит с юристами о целесообразности подписания указа о завершении частичной мобилизации. Вместе с тем Путин подчеркнул, что этот процесс завершён. Позднее, 1 ноября, к этому вопросу вернулся Песков.

«Сообщаем: указ не нужен. На этот счёт у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, сохраняет ли силу указ президента от 21 сентября о начале частичной мобилизации, Песков отметил, что это предписание выполнено.

«Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тыс. человек. Соответственно, этот указ выполнен», — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о введении в стране частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать только состоящие в запасе граждане, прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране. Выступая с докладом главе государства, министр отметил, что задание призвать 300 тыс. человек выполнено, дополнительных заданий на этот счёт не планируется.

Позднее, 31 октября, Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северным флотом доложить об окончании соответствующих процедур. Личному составу военкоматов страны было предписано вернуться к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.

1 ноября министр провёл селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых сил России, в ходе которого он высказался об аспектах проведённой в стране частичной мобилизации.

  • Глава Минобороны РФ — о проведённой в стране частичной мобилизации

Министр отметил, что на начальном этапе «имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов», однако позднее ситуацию удалось исправить.

«Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», — сказал Шойгу.

Он также напомнил, что призванным по частичной мобилизации гражданам установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Соответствующее распоряжение ранее дал Владимир Путин.

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По словам главы Минобороны, на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Он уточнил, что к этой работе привлечено свыше 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции.

«Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки», — сказал Шойгу.

Кроме того, в учебных центрах ведётся подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

Министр также высказался о стартовавшем осеннем призыве на срочную службу в ряды Вооружённых сил РФ. По его словам, в рамках этой кампании призыву подлежат 120 тыс. человек. Как отметил министр, их не будут привлекать для решения задач в рамках специальной военной операции.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал он.

Министр подчеркнул, что солдаты-срочники после завершения службы по призыву будут направлены домой.

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