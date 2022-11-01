«Точка поставлена»: в Кремле заявили, что в указе об окончании частичной мобилизации нет необходимости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание отдельного указа об окончании частичной мобилизации в России не требуется. По его словам, на этот счёт есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Глава Минобороны Сергей Шойгу тем временем заявил, что на полигонах завершается боевое слаживание сформированных в рамках частичной мобилизации подразделений. Он подчеркнул, что военнослужащие-срочники не будут привлекаться к выполнению задач в рамках спецоперации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о завершении частичной мобилизации в России не требуется для окончания этой кампании.

Он напомнил о высказывании Владимира Путина в ходе беседы с журналистами 31 октября. Глава государства заявил, что поговорит с юристами о целесообразности подписания указа о завершении частичной мобилизации. Вместе с тем Путин подчеркнул, что этот процесс завершён. Позднее, 1 ноября, к этому вопросу вернулся Песков.

«Сообщаем: указ не нужен. На этот счёт у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, сохраняет ли силу указ президента от 21 сентября о начале частичной мобилизации, Песков отметил, что это предписание выполнено.

«Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тыс. человек. Соответственно, этот указ выполнен», — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о введении в стране частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать только состоящие в запасе граждане, прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране. Выступая с докладом главе государства, министр отметил, что задание призвать 300 тыс. человек выполнено, дополнительных заданий на этот счёт не планируется.

Позднее, 31 октября, Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северным флотом доложить об окончании соответствующих процедур. Личному составу военкоматов страны было предписано вернуться к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.

1 ноября министр провёл селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых сил России, в ходе которого он высказался об аспектах проведённой в стране частичной мобилизации.

Глава Минобороны РФ — о проведённой в стране частичной мобилизации

Министр отметил, что на начальном этапе «имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов», однако позднее ситуацию удалось исправить.

«Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», — сказал Шойгу.

Он также напомнил, что призванным по частичной мобилизации гражданам установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Соответствующее распоряжение ранее дал Владимир Путин.

По словам главы Минобороны, на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Он уточнил, что к этой работе привлечено свыше 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции.

«Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки», — сказал Шойгу.

Кроме того, в учебных центрах ведётся подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

Министр также высказался о стартовавшем осеннем призыве на срочную службу в ряды Вооружённых сил РФ. По его словам, в рамках этой кампании призыву подлежат 120 тыс. человек. Как отметил министр, их не будут привлекать для решения задач в рамках специальной военной операции.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал он.

Министр подчеркнул, что солдаты-срочники после завершения службы по призыву будут направлены домой.