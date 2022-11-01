Клишас заявил, что отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется

Председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что никаких дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется.

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации во всех регионах России. Задание по призыву 300 тыс. человек выполнено. 82 тыс. направлены в район спецоперации, остальные 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. Также Шойгу отметил, что среди мобилизованных — 1300 сотрудников органов исполнительной власти.