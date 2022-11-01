Клишас заявил, что отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется
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«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершён.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации во всех регионах России. Задание по призыву 300 тыс. человек выполнено. 82 тыс. направлены в район спецоперации, остальные 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. Также Шойгу отметил, что среди мобилизованных — 1300 сотрудников органов исполнительной власти.