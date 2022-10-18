«Я до этого такое только в кино видел»: житель Ейска рассказал RT, как спасал выживших при падении Су-34 во двор дома

Жители Ейска несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу возле многоквартирного дома на Коммунистической улице, во дворе которого накануне потерпел крушение самолёт Су-34. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 15 человек, включая троих детей. На месте работают спасатели, среди них есть и обычные жители города. RT поговорил с 21-летним Артёмом Волковым, который в момент происшествия оказался неподалёку и бросился спасать людей.

— Расскажите, где вы были в момент падения самолёта, как приняли решение идти помогать спасателям?

— Про сам самолёт я сначала ничего не знал, просто в тот момент находился неподалёку по делам. Позвонили друзья, рассказали, что случилось. Я понял, что это совсем рядом, и поехал туда, бросил машину поблизости.

Пошёл сначала посмотреть, насколько всё плачевно, увидел дым, людей в окнах.

В своё время я проходил курсы спасателей и подумал, что лишние руки там не помешают.

— Как проходила эвакуация жильцов?

— С той стороны дома полыхало сильно, горело снизу доверху, было очень много дыма. Но входы в подъезды были со двора. Лестницы в доме тоже уцелели.

Первые минут 20 я помогал спасателям устанавливать внизу растяжки, чтобы, если люди будут выпрыгивать, не убились. Потом увидели в окне женщину, меня позвали помочь её вывести.

С этого момента я вместе с другими ребятами работал уже внутри здания. Мы проверяли квартиры, и в тех, что были закрыты, спиливали двери и тоже смотрели, есть ли кто внутри. Заглядывали даже в шкафы — понимаете, там же могли быть дети, они могли напугаться и просто спрятаться.

Людей, которые спасали жильцов в том подъезде, было много. Только вместе со мной работали два человека: сотрудник МВД и военнослужащий. Также были добровольцы из гражданских — таких я насчитал человек шесть минимум.

— Много ли людей спасли вы или при вас?

— Мы втроём — я, сотрудник МВД и военный — сначала работали по нижним этажам.

У входа в одной из квартир на втором этаже я заметил детскую обувь. Попросил мужиков, мы зашли, проверили — вдруг там ребёнок? В комнате и правда лежал ребёнок лет девяти-десяти. Без сознания, но живой. Родителей не было дома. Мы его вынесли, передали медикам и пошли обратно в подъезд.

Сотрудники МЧС спасли при мне нескольких бабушек, вывели мужчину-инвалида лет 50… Сам он плохо ходил, и мы с ребятами внизу подстраховывали, чтобы, если упадёт, ничего не сломал себе.

Ещё на месте, насколько я знаю, работал прапорщик той части, к которой принадлежал упавший самолёт. Мы ему передавали инструмент, бензорез, чтобы дверь срезать, когда он работал на девятом этаже.

— Видели ли вы погибших?

— Да, выносили и погибших... Но вообще я большую часть времени был занят, смотреть-то некогда было.

Тех, кто просто без сознания или сами спаслись, сразу отправляли к медикам, мы доносили их до машин скорой помощи и шли дальше проверять квартиры.

— Сколько людей, по вашим ощущениям, находилось в подъезде в момент падения самолёта?

— Ощущение такое, что многим повезло и они к этому моменту ещё не успели вернуться с работы домой. Было много закрытых квартир, мы вскрывали двери, заходили и понимали, что никого внутри нет. Квартира стоит вся выгоревшая, а дома никого.

Многие ещё успели сами выскочить [из дома], в некоторых квартирах мы видели, что народ даже пытался какие-то вещи собрать, возле дверей стояли пакеты. Видимо, потом люди понимали, что времени нет, и выбегали налегке.

В этом подъезде на каждом этаже по четыре квартиры, мы со спасателями обошли с первого по девятый этаж. Там, получается, больше 30 квартир. Наверху, на чердаке, например, было очень сильное задымление, без спецсредств и оборудования там было не пройти — там работали спасатели.

— Вы сказали, что учились на спасателя. Как это было и какие знания и навыки вам вчера пригодились?

— Я проходил курсы спасателей ещё во времена своей учёбы в техникуме, когда жил в Улан-Удэ. Я вообще из Бурятии, сюда переехал жить и работать только четыре месяца назад. Тогда, на курсах в техникуме, нам дали какие-то самые фундаментальные, элементарные знания о работе спасателей, это не то чтобы моя специальность.

Конечно, обстановка была экстремальная. Очень много спецтехники, скорые, пожарные, военные. Я до этого такое только в кино видел и в новостях. Вживую — никогда. Сирены выли, люди некоторые кричали, везде дым, огонь... Было нелегко сохранять холодную голову, но на курсах спасателей в техникуме нам инструкторы как раз объясняли, как важно оставаться спокойными.

У меня есть какие-то базовые знания первой медицинской помощи. Одной женщине, которую мы нашли, проверил пульс, попросил человека, который со мной был, не трогать голову: знаю, что если там перелом, лучше её как можно меньше шевелить. Человек, который был со мной, сам оказался медиком, сделал всё аккуратно, помог той женщине.

— Как на месте оказывали медпомощь? Хорошо ли вы сейчас себя чувствуете, не получили ли травм или отравления?

— Медпомощь всем оказывали сразу, медиков там было полно. Сам я не пострадал совершенно, чувствую себя нормально, сегодня уже на работе.

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Пробыл там вчера в общей сложности часа три, и в конце немного кружилась голова, но я попросил врачей в скорой дать мне кислород подышать — всё прошло.

Там были и другие ребята из гражданских, даже одного своего земляка встретил, мужчину из Улан-Удэ. Был, кажется, ещё сотрудник водоканала и человек, который, видимо, сам работал в том доме — он открывал двери спасателям, чердак, пропускал их везде.

— Много ли людей, вернувшихся домой уже после аварии, находилось во время эвакуации возле дома? Народ ведь наверняка искал своих родственников, знакомых, домашних животных?

— Людей к дому подпустили только тех, кто сам успел туда добраться до оцепления. Там очень быстро всех перестали пропускать, сами понимаете — спецтехника, пожарным рукава надо развернуть. Конечно, были те, кто искал своих близких.

Животных тоже спасали, при мне сотрудник МЧС скинул своим коллегам из окна кошку, она жива, с ней всё хорошо оказалось. Но животных искать времени особо не было — людей бы спасти.

— Какая сейчас обстановка в городе? Требуется ли ещё какая-то помощь волонтёров?

— Все жители города помогают кто чем может. Предприниматели, например, бесплатно селят людей в гостиницах, жильцов пострадавшего дома разместили ещё и в расположенном неподалёку торговом центре «Меотида».

Сейчас идёт сбор вещей первой необходимости, одежды. В целом, насколько мне сказали, люди сейчас размещены, согреты и накормлены. Я спрашивал, нужна ли ещё помощь, но мне сказали, что пока нет. Если потребуется, я, конечно, готов ещё помогать.

— Спасибо вам за проявленное мужество, вы настоящий герой.

— Я был там не один, очень многие люди помогали.