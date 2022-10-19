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Единым фронтом: более 200 следователей СК России работают в зоне СВО

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RT
19 октября отмечают свой профессиональный праздник следователи-криминалисты. В этот день в 1954 году была создана служба криминалистики, в настоящее время функционирующая в системе Следственного комитета России. В состав СК РФ сегодня входят и военные следственные органы, многие сотрудники которых выполняют свою непростую работу в зоне СВО.

Следователи-криминалисты военных следственных управлений выполняют те же задачи, что и их коллеги из территориальных органов: выезжают на места происшествий, применяют криминалистическую технику, ищут улики и вещественные доказательства, помогают раскрывать преступления, совершённые в условиях неочевидности, а также назначать сложные экспертизы.

С начала проведения специальной военной операции военные следователи — криминалисты работают на территориях ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, где их основной задачей является сбор доказательств преступлений украинской армии, а также националистических и добровольческих батальонов противника, в том числе осмотр последствий артиллерийских и ракетных обстрелов городов и посёлков, в результате которых погибли мирные жители. 

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На месте следователи-криминалисты фиксируют следовую обстановку, характер и размеры разрушений, применяя научно-технические средства криминалистики. По осколкам и фрагментам боеприпасов они помогают установить их принадлежность к тому или иному виду вооружения, принимают участие в допросах попавших в плен украинских военнослужащих, сопоставляют их показания с ранее собранными уликами. 

Все эти данные анализируются и обобщаются криминалистами, а в дальнейшем в совокупности с другими доказательствами позволяют установить конкретные подразделения вооружённых формирований Украины и их командиров, отдавших преступные приказы. Таким образом, собирается массив улик и доказательств по каждому из военных преступлений.  

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Следователи-криминалисты военных следственных органов СКР имеют опыт работы в условиях боевых действий, полученными знаниями и навыками они регулярно делятся со следователями, убывающими в зону проведения СВО. 

Только в текущем году проведены совместные учебно-практические сборы следователей военных и территориальных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по теме «Особенности осмотра места происшествия в условиях вооружённого конфликта» на территориях пяти субъектов Российской Федерации, от Калининграда до Хабаровска. 

Участники сборов изучили образцы вооружения, военной техники и боеприпасов, используемых для артиллерийских обстрелов, отдельные вопросы инженерного и медицинского обеспечения, военной топографии, организации связи, а также основы техники безопасности следственной группы при работе на месте происшествия в условиях вооружённого конфликта. 

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В ходе сборов проводились как теоретические, так и практические занятия по осмотру учебных мест происшествий: объектов, подвергнутых обстрелам из артиллерийских систем и бронетехники, а также стрелкового оружия.

Кроме того, следователи-криминалисты обучаются основам взрывотехники — в первую очередь для того, чтобы до прибытия сапёров распознать замаскированные под гражданские предметы мины-ловушки и оградить от них участников следственных действий. 

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