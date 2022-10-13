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СК с 2014 года завёл более 1800 уголовных дел по фактам преступлений киевского режима

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Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по фактам преступлений киевского режима.
СК с 2014 года завёл более 1800 уголовных дел по фактам преступлений киевского режима
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе ведомства, 13 октября глава СК Александр Бастрыкин принял участие в совещании под руководством зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, где и рассказал об этой статистике.

«Особое внимание Бастрыкин акцентировал на вопросах расследования преступлений киевского режима, подчеркнув, что данная работа ведётся с 2014 года. За этот период было возбуждено более 1800 уголовных дел, в том числе в отношении киевского военного и политического руководства, националистов и представителей украинских силовых структур», — говорится в сообщении.

Ранее в СК заявили об установлении личностей 12 причастных к теракту на Крымском мосту.

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