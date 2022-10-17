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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске

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В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту падения самолёта Су-34 в Ейске.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Уточняется, что на место ЧП отправились криминалисты центрального аппарата СК.

Ранее в Минобороны заявили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главам МЧС и Минздрава Александру Куренкову и Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для помощи пострадавшим в результате крушения самолёта Су-34. 

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