«До сих пор не могу осознать, что я уже дома»: как произошёл обмен пленными между Россией и Украиной

В Россию по обмену вернулись 110 россиян, в том числе 72 гражданских моряка, которые восемь месяцев провели в плену на Украине. Их обменяли на 108 украинских военнослужащих-женщин, ещё две из них отказались возвращаться. Моряки, которые были заблокированы в порту Измаила, рассказали RT, почему до последнего не верили в обмен, как их везли по территории Украины и что они планируют сделать сразу после возвращения.

18 октября в Москву прибыли российские гражданские моряки, которые провели восемь месяцев в украинском плену. Их обменяли на украинских военнопленных в формате «110 на 110». Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, Киеву передали 108 женщин-военнослужащих, ещё две женщины добровольно отказались возвращаться на Украину и остались в России. RT выяснил подробности того, как проходил обмен.

Неожиданный обмен

«О том, что мы отправляемся на обмен, нам сказали днём в воскресенье. Это было совершенно неожиданно, — рассказал RT один из освобождённых моряков. — Нам дали полтора часа на сборы, посадили в автобусы и раздали каждому по чёрному мешку. Перед каждым блокпостом надо было надевать их на головы. Я посчитал: таких блокпостов было восемь. В Одессе к нам посадили ещё несколько наших моряков, которые тоже были в плену в другом порту».

По его словам, до самой Запорожской области моряки не верили, что обмен произойдёт: за время плена переговоры о возможном обмене срывались уже несколько раз.

«В Запорожье к нам в автобусы сели другие сбушники, эти ребята были уже пожёстче. Один выкрикнул лозунг националистов: «Слава Украине, б****!» Мы молчим. Он снова заорал: «С***, морды в пол». Так и ехали», — вспоминает собеседник RT.

Мужчина добавляет, что всё время, пока они ехали на автобусах к месту обмена, рядом с ними не было слышно обстрелов — соблюдался режим тишины.

«Уже во время самого обмена мы увидели украинских женщин. Они, кстати, начали петь гимн Украины, как только стали проходить мимо нас», — вспоминает моряк.

Уже в России до аэропорта моряки ехали вместе с российскими военнопленными, обсуждали, сколько времени провели в плену.

«Мы угостили наших военных сигаретами, поделились хлебом и колбасой. Украинская сторона, понятно, ничего не давала в дорогу, но у нас с собой были продукты, которые мы успели собрать вместе с вещами на кораблях», — говорит мужчина.

Александр Драгалёв — третий слева.

© Личный архив

Другой моряк, Александр Драгалёв, вспоминает, что у наших пленных, в отличие от украинских, был потрёпанный вид.

«Во время самой процедуры (обмена. — RT) видели украинских военных-женщин, внешне они выглядели неплохо. А вот когда я увидел наших ребят, которых вернули с Украины, то ужаснулся. Вид у них был очень потрёпанный: были одеты в какое-то тряпьё. Мы с ними разговорились: там были и ребята, которые в плену были с весны, и те, кто туда попал совсем недавно», — рассказывает Драгалёв.

Он добавляет, что как только оказался на российской территории, сразу почувствовал облегчение и даже прилив сил.

«Выдохнул: мы наконец-то покинули ту территорию, оказались в России. Но честно говоря, я до сих пор не могу осознать, что я уже дома. Сложно в это поверить после стольких месяцев ожидания», — говорит Александр.

Драгалёв ждёт встречи с женой, которая вылетела к нему в Москву из Кабардино-Балкарии. Мужчина мечтает выспаться после двух суток дороги.

Он вспоминает, что за полтора часа, выделенные на сборы, успел взять с собой всю бортовую документацию.

«Мы ведь всё равно вели все необходимые документы, несмотря на ситуацию: учёт рабочего времени, финансовый и продуктовый отчёт: наш работодатель присылал нам деньги на продукты», — говорит россиянин.

Несмотря на усталость, мужчина уже планирует, как будет помогать в хозяйстве дома, в Кабардино-Балкарии.

«Сегодня увижусь с женой, вместе с ней решим, что нужно сейчас делать по дому — там дел всегда очень много. Но прежде отдохнём с ней вместе в Москве, погуляем по городу», — говорит моряк.

«Дома самая лучшая помощь»

Ранее RT рассказывал о нескольких десятках российских моряков, которые застряли на восьми судах в порту судостроительного завода Измаила. После начала спецоперации украинские пограничники запретили россиянам покидать порт и сходить на берег. В результате в заложниках оказались 87 гражданских моряков.

Экипаж одного из задержанных в Измаиле судов. Погибший Юрий Редько — второй справа.

© Личный архив

20 из них удалось обменять весной и летом. Ещё одного вернули в Россию осенью: у 21-летнего матроса от постоянного стресса начались серьёзные проблемы с памятью и восприятием реальности. Дошло до того, что его коллегам приходилось запирать его в каюте и по очереди дежурить, чтобы он не навредил себе или окружающим.

За время плена у некоторых моряков на фоне постоянного напряжения начались серьёзные проблемы со здоровьем. Один из них —суперинтендант Юрий Редько — в августе скончался от обострившихся проблем со здоровьем. Ему было 64 года.

«Нас, моряков, которые начали страдать от болезней, пытались обменять в июне, но тогда всё отменилось. В итоге один не дождался возвращения домой», — рассказывает RT моряк Михаил Лобастов, который тоже страдал от проблем со здоровьем.

Скоро Михаил поедет из Москвы в родной Нижний Новгород, там его ждут жена, дочь и внук. От госпитализации в столице он отказывается.

«Доехать бы до дома — там самая лучшая помощь. С родными не виделся больше десяти месяцев, с декабря, когда я ушёл в рейс. А контракт я тогда подписывал на пять месяцев, — говорит Михаил. — Это был мой последний рейс. Теперь выхожу на пенсию, всё, хватит — отработал».