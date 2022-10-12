Семьи удерживаемых на Украине российских моряков попросили помощи у президента России

Родные российских моряков, которых заблокировали в порту Измаила, просят президента, а также глав Минобороны и ФСБ как можно скорее вернуть мужчин на родину. Открытое письмо семей моряков есть в распоряжении RT.

Семьи 65 российских моряков, которых украинские власти уже восемь месяцев удерживают в заложниках в порту Измаила, обратились к президенту России, а также к главам Минобороны и ФСБ с просьбой помочь как можно скорее вернуть их близких домой.

«С февраля в Россию по обмену вернулись дальнобойщики, учителя, инженеры — люди разных профессий и специальностей, но не гражданские моряки. Среди них девять больных человек, которых надо в срочном порядке вызволять, двоим из них нужна операция, чтобы спасти их жизни!» — говорится в обращении родных моряков, которое они направили в администрацию президента, Минобороны и ФСБ.

В августе один из пленников — 64-летний суперинтендант Юрий Редько — скончался от болезни, не дождавшись возвращения на родину.

«У многих моряков сдают нервы из-за неопределённости и неуверенности в завтрашнем дне. Они ведь не среди друзей! И ситуация с нашими родными может измениться к худшему в любой момент», — добавили авторы обращения.

С февраля 2022 года несколько десятков гражданских моряков из России на восьми судах оказались заблокированы в порту Измаила — после начала СВО украинские власти запретили им покидать страну. За восемь месяцев удалось обменять лишь 22 человека.