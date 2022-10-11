«Мятеж и посягательство на жизнь военных»: на Ставрополье и в Томске задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба

Двух членов банды Басаева и Хаттаба — Тахира Бегельдиева и Адильхана Елманбетова — задержали в Нефтекумске Ставропольского края и Томске. По данным силовых ведомств, они причастны к вооружённым нападениям на российских военнослужащих, в том числе на псковских десантников в районе села Улус-Керт Чеченской Республики, в ходе которого погибли 84 члена 6-й псковской парашютно-десантной роты.

В Ставропольском крае и Томской области сотрудниками силовых ведомств были задержаны двое членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в нападении на российских военнослужащих в 1999 и 2000 годах.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, в Нефтекумске в Ставропольском крае и Томске задержаны граждане России Тахир Бегельдиев и Адильхан Елманбетов, причастные к вооружённым нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих у станицы Червлённой в Чечне и в феврале — марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт Чеченской Республики, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника», — говорится в сообщении.

Задержанным предъявлены обвинения в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Как сообщили в Следственном комитете России, следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следствием закрепляются доказательства о роли и конкретных действиях, совершённых обвиняемыми в ходе произошедших нападений. Елманбетов также проверяется на причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом», — отметили в СК.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье во время боя с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й псковской парашютно-десантной роты. В неравном бою они уничтожили до 400 бандитов.

Это уже не первое задержание бывших членов банд Басаева и Хаттаба за последнее время.

В мае были задержаны уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров. Указывалось, что они принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В период с 7 по 24 августа 1999 года вооружённые автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами боевики, общая численность которых составила не менее 1 тыс. человек, приняли активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ.

Также по теме «Участие в совершении особо тяжких преступлений»: в России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба Российские силовики задержали двоих членов банд Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в нападении на населённые пункты...

«Именно в результате массированного прицельного обстрела, учинённого участниками банды, в котором приняли участие фигуранты, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», — указывали в Следственном комитете.

В апреле силовиками были задержаны жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Все они причастны к нападению на псковских десантников в 2000 году.

В феврале был задержан уроженец Нефтекумского района Ставропольского края Эльдар Машаев, который добровольно вступил в банды Басаева и Хаттаба, после чего принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

При этом в сентябре к 12 годам был приговорён член преступной группы Шамиля Басаева Хазвах Черхигов. Он принимал участие в вооружённом нападении на Будённовск, в результате которого погибли 129 человек. Его задержали ещё в ноябре 2018-го.

В августе был оглашён приговор в отношении Рашида Атуова. Ему суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В марте 2000 года он был одним из участников нападения на сотрудников сводного отряда ОМОНа ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чеченской Республики.

Жертвами нападения банды стали 26 сотрудников милиции и шестеро военнослужащих, которые охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность. Также был нанесён вред здоровью и моральный вред ещё шести сотрудникам и одному военному. В последующем участники банды Басаева и Хаттаба захватили в плен и с особой жестокостью убили ещё десять силовиков.