СК: задержан ещё один участник нападения на населённые пункты Дагестана в 1999 году
- РИА Новости
Отмечается, что получены доказательства в причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева.
По данным ведомства, Машаев добровольно вступил в банды Басаева и Хаттаба, после чего принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
«16 февраля 2022 года Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан», — говорится в сообщении СК.
27 декабря 2021 года сообщалось, что задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба, которые напали на населённые пункты в Дагестане в 1999 году.