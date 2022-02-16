СК: задержан ещё один участник нападения на населённые пункты Дагестана в 1999 году

Задержан ещё один участник банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, который участвовал в нападении на населённые пункты Дагестана в 1999 году, сообщает СК России.

Отмечается, что получены доказательства в причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева.

По данным ведомства, Машаев добровольно вступил в банды Басаева и Хаттаба, после чего принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«16 февраля 2022 года Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан», — говорится в сообщении СК.

27 декабря 2021 года сообщалось, что задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба, которые напали на населённые пункты в Дагестане в 1999 году.