СК: задержан ещё один участник нападения на населённые пункты Дагестана в 1999 году

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Задержан ещё один участник банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, который участвовал в нападении на населённые пункты Дагестана в 1999 году, сообщает СК России.
СК: задержан ещё один участник нападения на населённые пункты Дагестана в 1999 году
  • РИА Новости

Отмечается, что получены доказательства в причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева.

По данным ведомства, Машаев добровольно вступил в банды Басаева и Хаттаба, после чего принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«16 февраля 2022 года Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан», — говорится в сообщении СК.

27 декабря 2021 года сообщалось, что задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба, которые напали на населённые пункты в Дагестане в 1999 году.

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