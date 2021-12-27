В СК сообщили о задержании ещё двух участников банды Басаева и Хаттаба

Два участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населённые пункты в Дагестане в 1999 году, задержаны. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края: Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева», — говорится в сообщении на сайте СК.

Суд избрал в отношении Бакиева меру пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре стало известно об аресте ещё двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, напавших на населённые пункты в Дагестане в 1999 году.