В СК сообщили о задержании ещё двух участников банды Басаева и Хаттаба
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- РИА Новости
«Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края: Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева», — говорится в сообщении на сайте СК.
Суд избрал в отношении Бакиева меру пресечения в виде заключения под стражу.
В сентябре стало известно об аресте ещё двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, напавших на населённые пункты в Дагестане в 1999 году.