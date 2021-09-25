Два задержанных члена банды Басаева и Хаттаба арестованы

Два участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населённые пункты в Дагестане в 1999 году, арестованы. Об этом сообщил Следственный комитет.

«По ходатайству следователя судом Альберту Елакаеву и Алимхану Мусаеву избрана мера пресечения в мере заключения под стражу», — говорится в заявлении СК.

Там подчеркнули, что следователи при поддержке ФСБ и МВД продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Ранее стало известно о задержании членов банды Басаева и Хаттаба.

Их подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК России, ст. 279 УК России, ст. 317 УК России (бандитизм, вооружённый мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).