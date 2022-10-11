В России задержали участников нападений на военных на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах

В ФСБ заявили о задержании на Ставрополье и в Томске двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавших в бое с псковскими десантниками на высоте 776.

«ФСБ совместно с СК России... в Нефтекумске Ставропольского края и Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С., причастные к вооружённым нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО России у станицы Червлённая и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт», — цитирует пресс-релиз спецслужбы РИА Новости.

На сайте СК России уточняется, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооружённый мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Елманбетов уже арестован судом.

Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Во время боя с 29 февраля по 1 марта 90 военнослужащих 6-й роты выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 десантника.

В мае в СК заявили о задержании двоих членов банды Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в нападениях на населённые пункты Дагестана в 1999 году.