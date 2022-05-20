СК: задержаны ещё двое участников нападения на населённые пункты Дагестана в 1999 году

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Задержаны ещё два члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба по делу о нападении на населённые пункты Дагестана в 1999 году.
СК: задержаны ещё двое участников нападения на населённые пункты Дагестана в 1999 году
  • РИА Новости

Отмечается, что получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. 

По данным ведомства, Аджиньязов и Насыров добровольно вступили в банды Басаева и Хаттаба, после чего принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«Аджиньязов и Насыров задержаны при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, а также при силовой поддержке Росгвардии», — говорится в сообщении СК.

В феврале был задержан ещё один участник банды Басаева и Хаттаба, который участвовал в нападении на населённые пункты Дагестана в 1999 году.

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