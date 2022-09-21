«Без изменений»: Верховный суд РФ подтвердил приговор насильникам, убившим 12-летнюю школьницу в Красноярском крае

Двум жителям Красноярского края, осуждённым за изнасилование и убийство 12-летней школьницы, не удалось обжаловать приговор в Верховном суде РФ. Преступление произошло в деревне Нижняя Коя в конце мая 2020 года. Виновными признали двух местных жителей, одному из которых на момент совершения преступления было 14 лет. В ходе расследования оказалось, что подозреваемые состояли в банде, которая долгое время терроризировала жителей деревни. Кроме того, выяснилось, что в 2019 году младший из преступников уже насиловал свою будущую жертву, но избежал наказания.

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор двум жителям Красноярского края, изнасиловавшим и убившим 12-летнюю школьницу. В прошлом году одного из них приговорили к 23 годам колонии строгого режима, а второго — почти к десяти годам колонии для несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления ему было 14 лет. Оспорить решение суда в высшей инстанции им не удалось.

«Заседание завершено, решением Верховного суда приговор, вынесенный ранее, оставлен без изменений», — сообщили RT в пресс-службе Верховного суда России.

12-летнюю школьницу Марину Х. убили 29 мая 2020 года. В тот день она вместе с младшей сестрой отправилась забирать корову с выпаса и не вернулась домой. Вечером родители забили тревогу и обратились в полицию. На следующий день в деревне начались полномасштабные поиски с участием более полусотни полицейских и волонтёров.

Спустя два дня тело Марины было найдено в пожарном колодце на заброшенной стройке. Прибывшие на место следователи выявили многочисленные телесные повреждения — перед смертью девочку насиловали и душили.

«В ходе проведения поисковых мероприятий в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около 3 м обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти», — говорилось в официальном сообщении следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Расследование и подозреваемые

После обнаружения тела школьницы было возбуждено уголовное дело об убийстве. СК привлёк экспертов для сбора генетического материала у жителей деревни, чтобы установить причастных к преступлению.

Вскоре был задержан первый подозреваемый. Им оказался 25-летний местный житель, имеющий справку об умственной отсталости, — он был последним, с кем видели погибшую. Задержанный сразу сознался в преступлении, но утверждал, что в одиночку изнасиловал и убил школьницу. Эта версия вызвала сомнения у следователей.

Вскоре поисковики обнаружили неподалёку от места преступления нижнее бельё убитой. Судмедэксперты пришли к выводу, что насильников было трое.

6 июня был задержан второй подозреваемый — на тот момент 19-летний Родион С., также имеющий психиатрический диагноз. В деревне его знали как члена банды подростков, которая на протяжении нескольких лет терроризировала местных жителей.

Изначально С. утверждал, что участвовал только в изнасиловании и не убивал Марину. На допросах он сообщил следователям ещё об одном участнике преступления — 14-летнем Илье К. Жители Нижней Кои позже рассказывали журналистам, что именно несовершеннолетний К. был самым жестоким в банде, державшей в страхе односельчан.

Не первое изнасилование

Жители деревни устроили сход и призвали местных правоохранителей к ответу. 3 июня перед ними выступили представители районного управления СК, полиции и прокуратуры, уверяя, что дело будет тщательно расследовано. Отмечалось, что все прежние жалобы рассматривались в соответствии с установленным законом регламентом: родителей малолетних беспредельщиков наказывали штрафами.

Когда история об убийстве девочки-подростка в Нижней Кое получила огласку в СМИ, выяснилось, что задержанный несовершеннолетний подозреваемый ранее уже насиловал убитую. В 2019 году Марина рассказала о произошедшем матери, а та обратилась в полицию.

Общественность возмутило, что правоохранительные органы Шушенского района Красноярского края были в курсе преступления и не привлекли насильника к ответственности.

Как рассказывала местным журналистам мать погибшей девочки Елена Х., по её заявлению отказались возбуждать уголовное дело, поскольку на момент предполагаемого преступления Илье К. было 13 лет, а уголовная ответственность наступает с 14.

Красноярские СМИ также писали, что, не получив помощи от правоохранительных органов, мать Марины якобы попыталась сама разобраться с малолетним насильником, после чего на неё написала заявление мать подростка. Женщину осудили за угрозу жизни несовершеннолетнего и приговорили к условному сроку.

11 июня Илья К. был задержан, его причастность к совершению преступления в отношении школьницы подтвердила медицинская экспертиза.

Суд и приговор

Убийство в Нижней Кое привлекло внимание федеральных чиновников. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела об убийстве школьницы на контроль в центральном аппарате СК.

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Расследование и судебный процесс по уголовному делу об убийстве Марины Х. длились больше года, под суд попали только двое фигурантов — Родион С. и Илья К. Поскольку преступление касалось половой неприкосновенности несовершеннолетней, материалы расследования не разглашались, а судебные заседания проходили в закрытом режиме.

В августе 2021-го суд признал Родиона С. виновным по четырём статьям УК: насильственные действия сексуального характера, изнасилование и убийство несовершеннолетней, а также вовлечение несовершеннолетнего (Ильи К.) в совершение преступления. Старшего фигуранта приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Илью К. признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и пособничестве в изнасиловании и убийстве. Его приговорили к девяти годам и 11 месяцам воспитательной колонии.

Суд также удовлетворил иск матери погибшей девочки на 2,5 млн рублей к Родиону С. и на 2 млн рублей к его несовершеннолетнему соучастнику. На процессе оба признали свою вину и раскаялись, однако в дальнейшем сторона защиты подала апелляцию на приговор.

По факту убийства школьницы в Нижней Кое прокуратура Красноярского края провела проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Выяснилось, что ни работа, ни беседы с подростками не проводились. Кроме того, как сообщало региональное надзорное ведомство, в ходе расследования были внесены представления в адрес главы Шушенского района, начальника районного управления образования и руководителя МО МВД «Шушенский».