Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве красноярской школьницы

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовных дел об убийстве и изнасиловании школьницы в Красноярском крае.
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве красноярской школьницы
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Девочка пропала вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя. Она осталась играть на детской площадке и не вернулась домой. 

В понедельник, 1 июня, девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края. 

Следователи задержали подозреваемого мужчину в тот же день, он дал признательные показания. 

Также было возбуждено дело против должностных лиц центра соцобслуживания населения по статье «Халатность».

«Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему о ходе расследования этих уголовных дел, которые по его решению поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — заявила Петренко.

Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму.

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