Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве красноярской школьницы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовных дел об убийстве и изнасиловании школьницы в Красноярском крае.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Девочка пропала вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя. Она осталась играть на детской площадке и не вернулась домой.

В понедельник, 1 июня, девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края.

Следователи задержали подозреваемого мужчину в тот же день, он дал признательные показания.

Также было возбуждено дело против должностных лиц центра соцобслуживания населения по статье «Халатность».

«Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему о ходе расследования этих уголовных дел, которые по его решению поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — заявила Петренко.

Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму.