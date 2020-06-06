Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве красноярской школьницы
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Девочка пропала вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя. Она осталась играть на детской площадке и не вернулась домой.
В понедельник, 1 июня, девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края.
Следователи задержали подозреваемого мужчину в тот же день, он дал признательные показания.
Также было возбуждено дело против должностных лиц центра соцобслуживания населения по статье «Халатность».
«Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему о ходе расследования этих уголовных дел, которые по его решению поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — заявила Петренко.
Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму.