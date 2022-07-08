В Мончегорске задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика. Его искали неделю, личность пока не раскрывается. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Детский омбудсмен Мурманской области заявила RT, что местные власти помогут семье.

«Страшная трагедия»: в Мончегорске задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика

В Мурманской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии и убийстве восьмилетнего мальчика в Мончегорске. По данным регионального управления Следственного комитета, им оказался 52-летний местный житель.

Задержанному уже предъявили обвинение по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершённое с целью скрыть другое преступление) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

«Благодаря кропотливой работе сотрудников СК и полиции установлена причастность местного жителя 1970 года рождения к совершению преступления в отношении восьмилетнего мальчика. Соответствующие доказательства получены в результате грамотно проведённых следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, а также своевременно назначенных и проведённых судебных экспертиз, в том числе медицинских, молекулярно-генетических, криминалистических», — говорится в официальном сообщении СУ СК по Мурманской области.

По данным следствия, 1 июля 2022 года подозреваемый пришёл в квартиру, где в одиночестве находился малолетний ребёнок, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего лишил жизни.

Как сообщали СМИ, мать мальчика в это время находилась на работе в городской больнице. Когда сын вдруг перестал отвечать на её звонки, женщина отпросилась с работы и прибежала домой. Дверь в квартиру оказалась открыта, ключ торчал в скважине изнутри. Тело сына со следами сексуального насилия мать нашла в уборной — убийца утопил ребёнка в ванне.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства», — добавили в региональном управлении Следственного комитета.

Поиски преступника

Прощание с убитым мальчиком состоялось у мончегорского морга утром 6 июля. Возле его дома жители города устроили импровизированный мемориал, туда несут игрушки и цветы. На момент прощания горожан с ребёнком убийца-педофил всё ещё не был задержан.

Поиски преступника длились неделю, правоохранительные органы проверяли на причастность всех знакомых семьи. Следствие полагало, что ребёнок не стал бы открывать дверь незнакомцу, поэтому он мог знать убийцу. Однако рассматривалась и версия, по которой преступник под каким-то предлогом обманом вынудил мальчика впустить его в дом.

По данным «МК», изначального в преступлении подозревали 55-летнего знакомого семьи. Его задержали, но вскоре отпустили — по словам знакомой семьи погибшего, у задержанного оказалось железное алиби. Несколько человек подтвердили, что в момент совершения преступления видели его в другом месте.

Правоохранительные органы пока не раскрывают личность задержанного. Региональное управление МВД опубликовало видео его задержания сотрудниками спецназа. На записи полицейские подбегают к мужчине прямо на улице, валят его на землю и надевают наручники. Сопротивление он не оказывает.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Помощь семье

Как выяснил RT, 45-летняя мама погибшего мальчика воспитывала его в одиночку — всего полгода назад она трагически потеряла мужа. Об этой утрате в семье RT рассказала знакомая женщины.

«Мальчик только окончил первый класс, учился с ребёнком моей подруги. Трагедия страшная… Отец погиб в ДТП полгода назад, там погибли ещё несколько человек, мужчина просто оказался не в то время не в том месте», — отметила собеседница RT.

Знакомые семьи пожаловались на чрезмерный интерес журналистов к матери убитого и призвали оставить женщину в покое. И мать, и бабушка погибшего мальчика сейчас находятся в шоке и принимают серьёзные успокоительные, рассказали участники группы «Подслушано: Мончегорск №1» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мама уже всем говорит, что она не мать этого ребёнка, так (её. — RT) достали», — негодует женщина, беседовавшая с RT.

С призывом на время оставить в покое маму выступила и беседовавшая с RT детский омбудсмен Мурманской области Алевтина Андреева. По её словам, аппарат уполномоченного в курсе трагедии и следит за развитием событий.

«Мы, конечно, мониторим данную ситуацию и не оставим эту семью без помощи, но нужно немножко подождать. В данный момент вмешиваться дополнительно в семью мы считаем не совсем корректным — женщина только что потеряла ребёнка, она находится в стадии горя», — пояснила омбудсмен.