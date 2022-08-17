«Проверить все версии»: в деле о загадочной смерти шестилетней девочки в Пермском крае появился первый подозреваемый
- © СУ СК России по Пермскому краю
Погибшая в Пермском крае шестилетняя девочка могла стать жертвой убийства. Как сообщают местные СМИ, в деле о загадочной смерти ребёнка, найденного в неглубоком пожарном колодце, появился первый подозреваемый. Это 46-летний житель посёлка Верхнечусовские Городки, в котором произошла трагедия, по имени Виктор. Он был задержан 14 августа и до сих пор остаётся под стражей.
«Чинил крыльцо»
Известно, что мужчина живёт недалеко от сельского магазина, рядом с которым после долгих поисков было найдено тело девочки. Его гражданская жена Елена рассказала журналистам, что они сами участвовали в поисках ребёнка, а в воскресенье их вызвали в полицию, где проверили на полиграфе.
После этого Елену отпустили, а Виктора задержали на 48 часов (затем срок содержания под стражей продлили). По словам Елены, Виктор успел только сообщить, что его подозревают в убийстве девочки. Сама женщина уверена, что её гражданский муж невиновен. Она пояснила, что в день пропажи ребёнка Виктор всё время был дома — чинил крыльцо.
- © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Ранее задержанный уже был судим. В 1994 году 18-летний Виктор бросил в колодец собственного новорождённого ребёнка.
Чудовищный поступок он объяснил тем, что малыш ночью громко плакал и мешал ему. Суд приговорил убийцу к 15 годам заключения, из которых он отсидел лишь десять.
После освобождения Виктор снова женился, заимел троих детей, однако семейная жизнь не сложилась: жена уехала в Пермь, забрав двоих дочерей, а он остался в посёлке воспитывать сына. В 2019 году бывшая супруга погибла, и Виктор забрал дочерей к себе. Сейчас он воспитывает троих детей от второго брака вместе с гражданской женой.
Ушла за конфетой
По данным Следственного комитета России, девочка пропала 12 августа. Её семья приехала в посёлок Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края в гости к знакомым. Девочка уже не раз бывала там и хорошо знала эти места, поэтому родители разрешили ей одной сходить в расположенный неподалёку магазин, чтобы купить себе конфету.
Однако, по словам продавщицы, в магазине девочка так и не появилась. Когда она не вернулась через полчаса, родители заволновались и бросились на поиски. Они обзвонили всех знакомых, к которым мог зайти ребёнок, и сами обошли всю округу.
Когда самостоятельные поиски не дали результата, семья обратилась в полицию. К розыску девочки моментально подключились криминалисты регионального управления СК, а также волонтёрские организации и добровольцы.
Всего на территории посёлка работало четыре поисковых отряда — «Лиза Алерт», «Прикамье. Поиск», «Регион59» и отряд имени Ирины Бухановой. Также на поиски пропавшей девочки вышли 50 местных жителей. В общей сложности ребёнка искали около 600 человек.
По факту безвестного исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
В СК отметили, что в ходе поисков проверили 130 домовладений, 100 единиц транспортных средств, допросили более 100 свидетелей. Десятки людей, включая родителей ребёнка, прошли проверку на полиграфе.
Искали девочку и с воздуха — подняли вертолёты и квадрокоптеры. За достоверную информацию о её местонахождении была объявлена награда в 500 тыс. рублей.
Отрабатываются все версии
Поздним вечером 14 августа 2022 года тело девочки нашли в пожарном колодце с водой недалеко от магазина, в который она направлялась.
В качестве основной причины смерти рассматривался несчастный случай.
Колодец не был закрыт, порос травой, поэтому девочка могла не заметить опасности и оступиться. Уровень воды в нём достигал глубины 1,5 м, а рост девочки — 120 см.
Примечательно, что в ходе масштабных поисков колодец уже несколько раз осматривали, но тогда в нём никого не нашли. Этот факт породил версию о том, что тело погибшей подкинули туда позднее. Однако волонтёры, которые вели поиски, предположили, что, скорее всего, тело просто присыпало землёй со стен колодца, поэтому его было трудно обнаружить.
- © РИА Новости / Владимир Песня
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный доклад о проведённом комплексе следственных действий.
«Глава СК России поручил проверить все версии о смерти ребёнка, в том числе криминального характера, назначен необходимый комплекс экспертиз», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ход расследования смерти девочки Бастрыкин поставил на личный контроль.
Пока, по сообщению СМИ, основной версией гибели ребёнка остаётся несчастный случай, однако активно отрабатывается и криминальный след.
Помимо Виктора, внимание правоохранителей привлекли двое приезжих, которые расклеивали в посёлке объявления о том, что бригада строителей ищет работу.
Также проверят и злополучный колодец — в ходе следствия дадут оценку действиям должностных и юридических лиц, которые его вырыли и держали на балансе.