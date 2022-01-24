СК завершил расследование дела об убийстве девочки в Тюмени

Следственный комитет России завершил расследование в рамках уголовного дела об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Виталий Бережной обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего, сопряжённое с похищением и изнасилованием, насильственные действия сексуального характера)», — рассказали в СК.

Девочка пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.