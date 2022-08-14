военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки

Короткая ссылка
Исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина заявила, что в Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки.

«По информации волонтёров Национального центра помощи детям, найдено тело девочки, ранее пропавшей в Пермском крае. Национальный центр выражает свои соболезнования родным и близким малышки», — цитирует её ТАСС.

Уточняется, что тело ребёнка обнаружили в месте, которое неоднократно прочесывали группы волонтёров вместе с сотрудниками полиции.

По данным агентства, в поисках вместе со следователями и экстренными службами принимали участие 200 добровольцев, также центр направил в регион своих поисковиков из Москвы.

Ранее сообщалось, что СК завёл дело об убийстве после пропажи шестилетней девочки в Пермском крае.

Сообщается, что ребёнок вечером 12 августа ушёл в магазин из дома в посёлке Верхнечусовские Городки, после этого девочку никто не видел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить