Исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина заявила, что в Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки.

«По информации волонтёров Национального центра помощи детям, найдено тело девочки, ранее пропавшей в Пермском крае. Национальный центр выражает свои соболезнования родным и близким малышки», — цитирует её ТАСС.

Уточняется, что тело ребёнка обнаружили в месте, которое неоднократно прочесывали группы волонтёров вместе с сотрудниками полиции.

По данным агентства, в поисках вместе со следователями и экстренными службами принимали участие 200 добровольцев, также центр направил в регион своих поисковиков из Москвы.

Ранее сообщалось, что СК завёл дело об убийстве после пропажи шестилетней девочки в Пермском крае.

Сообщается, что ребёнок вечером 12 августа ушёл в магазин из дома в посёлке Верхнечусовские Городки, после этого девочку никто не видел.