«Всегда подавал пример верности своему призванию»: умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. В редакции газеты заявили, что трагедия случилась в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Соболезнования в связи со смертью журналиста выразил Владимир Путин. Глава государства отметил, что Сунгоркин были патриотом и творчески одарённым, талантливым человеком, который за годы работы прошёл путь от корреспондента до руководителя одного из крупнейших в России СМИ.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. Эту информацию подтвердили в редакции издания.

«14 сентября скоропостижно скончался главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Трагедия случилась в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве», — говорится на сайте «Комсомольской правды».

Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 1976 году он окончил Дальневосточный государственный университет. В том же году он начал работать собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

В начале 1980-х он работал собственным корреспондентом газеты «Советская Россия», но в 1985 году вернулся в «Комсомольскую правду» в должности заместителя редактора отдела.

В 1992 году он был избран главным исполнительным директором Акционерного общества «Комсомольская правда», в 1994-м — председателем совета акционеров АОЗТ «Комсомольская правда». В 1998 году Сунгоркин стал председателем Совета директоров АО «Комсомольская правда». Главным редактором газеты он был назначен 29 апреля 1999 года.

Соболезнования в связи со смертью журналиста выразил Владимир Путин. Глава государства назвал Сунгоркина патриотом, неординарным и творчески одарённым, талантливым человеком.

«Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ — легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Коллеги Сунгоркина поделились своими воспоминаниями о знакомстве с журналистом и медиаменеджером.

«Весёлый, жизнерадостный, ироничный... Над всеми подшучивает — особенно над собой. Молодая жена красавица, совсем маленькие дети. Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах», — написала в своём Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что видела Сунгоркина на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, но пообщаться с журналистом не успела.

«Видела во Владивостоке: ехала вниз по эскалатору, он — вверх. В толпе и гуле невозможно было докричаться, и я подумала, что обязательно ещё пересечемся и нормально поздороваемся. Не получилось. Царствие небесное», — написала Захарова в Telegram.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти Сунгоркина, напомнив о времени, на которое пришлось начало карьеры главного редактора «Комсомольской правды».

«Он начал свой трудовой путь именно как корреспондент «Комсомолки» на строительстве БАМа. С тех пор прошло очень много лет... После этого он прошёл много журналистских ступеней», — рассказал собеседник RT.

Как отметил Соловьёв, Сунгоркин выстроил один из самых успешных медиахолдингов современной России и сам гордился этой работой.

РИА Новости

© Алексей Дружинин

«И он действительно был одним из самых выдающихся и самых успешных медиаменеджеров современной России. Неслучайно он одним из первых получил звание «Заслуженный журналист России». Он был награждён почти всеми основными наградами Союза журналистов: это и «Золотое перо», и «Легенда российской журналистики», — отметил Соловьёв.

В свою очередь, председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», президент радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов рассказал RT о давнем знакомстве с Сунгоркиным, которое началось в студенческие годы. Он особенно отметил патриотизм журналиста.

«И где же ему было умереть, как не на родине? Он бы на Дальнем Востоке, в очередной экспедиции с Русским географическим обществом. Все отпуска он обязательно мчался куда-то сплавляться по горным рекам, ходить по глухим заимкам. Для него река, тайга, Сибирь, Дальний Восток — всё это было настоящим, это был кусок его жизни», — сказал собеседник RT.

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Заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева в беседе с RT также отметила, что журналист умер на родине, где прошла значительная часть его профессиональной деятельности.

«Владимир Николаевич всегда трепетно относился к Дальнему Востоку, ему всегда было очень интересно, что там происходит, он всегда следил за родным краем, относился к краю очень трепетно, часто там бывал», — сказала она.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал, что экспедицию, в ходе которой скончался Сунгоркин, журналист планировал на протяжении многих лет.

«Знаю, что эта экспедиция планировалась и готовилась несколько лет, и Владимир Николаевич очень хотел туда поехать, осуществить эту мечту», — сказал Карманов корреспонденту RT.