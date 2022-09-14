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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина
  • kremlin.ru

Об этом говорится на сайте пресс-службы Кремля.

«Родным и близким Сунгоркина. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас», — указал президент России.

Путин отметил, что Сунгоркин был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. 

«Добрая память о Владимире Сунгоркине навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил он.

О смерти главного редактора «Комсомольской правды» стало известно 14 сентября.

Издание «Комсомольская правда» подтвердило эту информацию на своём сайте.

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