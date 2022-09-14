Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина
- kremlin.ru
Об этом говорится на сайте пресс-службы Кремля.
«Родным и близким Сунгоркина. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас», — указал президент России.
Путин отметил, что Сунгоркин был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком.
«Добрая память о Владимире Сунгоркине навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил он.
О смерти главного редактора «Комсомольской правды» стало известно 14 сентября.
Издание «Комсомольская правда» подтвердило эту информацию на своём сайте.