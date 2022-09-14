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В Союзе журналистов России выразили соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

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Анастасия Румянцева
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
В Союзе журналистов России выразили соболезнования в связи со смертью Сунгоркина
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Сейчас уже многие из ныне живущих, и особенно молодёжь, не помнят, что такое Байкало-Амурская магистраль. А в наше время это была огромная стройка, туда ехали молодые люди, это была романтика дальних дорог, Дальнего Востока. И Владимир Николаевич — человек, родившийся как раз в Хабаровском крае, эту романтику понимал очень хорошо. Он начал свой трудовой путь именно как корреспондент «Комсомолки» на строительстве БАМа. С тех пор прошло очень много лет... После этого он прошёл много журналистских ступеней и почти 30 лет стоял у руля «Комсомольской правды», — рассказал собеседник RT.

«И по сути он выстроил этот огромный, один из самых успешных медиахолдингов современной России: там и радио, и сайт, и газета», — подчеркнул Соловьёв. 

По его словам, Сунгоркин очень гордился «своим детищем».

«И он действительно был одним из самых выдающихся и самых успешных медиаменеджеров современной России. Неслучайно он одним из первых получил звание «Заслуженный журналист России». Он был награждён почти всеми основными наградами Союза журналистов: это и «Золотое перо», и «Легенда российской журналистики». Мы, конечно, выражаем самые глубокие соболезнования и семье, и коллегам. Владимира Николаевича мы никогда не забудем», — заключил председатель СЖР.

О смерти главного редактора «Комсомольской правды» стало известно 14 сентября.

Издание «Комсомольская правда» подтвердило эту информацию на своём сайте.

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