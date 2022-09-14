Быстрицкий назвал Сунгоркина решительным и творческим человеком

Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

«Я, честно говоря, очень расстроен, потрясён и шокирован. Я знал Владимира Николаевича много лет, относился к нему с колоссальным уважением. Это умный, самостоятельный, решительный и творческий человек. Который, на мой взгляд, показывает, какова роль редактора… И конечно, это очень горькая новость. Потому что Владимира Николаевича я видел сравнительно недавно, несколько дней назад, и он был бодр», — рассказал собеседник RT.

О смерти главного редактора «Комсомольской правды» стало известно 14 сентября.

Издание «Комсомольская правда» подтвердило эту информацию на своём сайте.