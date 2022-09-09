Избирательные участки открылись в 35 регионах: как в России прошёл первый день выборов в органы власти

В России завершился первый день выборов на различных уровнях. В общей сложности в период с 9 по 11 сентября в 82 регионах РФ будет проведено около 4,7 тыс. муниципальных выборов, на которых зарегистрировано почти 69,5 тыс. кандидатов. Так, прямым голосованием выберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний. Также проходят выборы в городские думы 12 административных центров. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, 9 сентября избирательные участки открылись в 35 субъектах РФ.

В пятницу, 9 сентября, в России началось голосование на региональных и местных выборах, которые проходят в рамках единого дня голосования, назначенного на 11 сентября.

Во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл выберут глав субъектов. В Адыгее это сделают члены парламента.

В республиках Северная Осетия и Удмуртия, в Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях будут избирать членов законодательных собраний.

В Москве, Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле пройдут выборы в городские думы.

В 82 регионах в общей сложности будет проведено около 4,7 тыс. муниципальных выборов, местных референдумов и довыборов на разных уровнях власти. В общей сложности будет замещено свыше 31 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях также применяется дистанционное электронное голосование.

В общей сложности зарегистрировано 69 458 кандидатов, из них 56 658 представляют политические партии, 172 — общественные организации и 12 628 человек являются самовыдвиженцами.

«Нынешняя избирательная кампания уже точно стала одной из самых спокойных за последние десять лет. При этом кампания живая и конкурентная. И комиссии, и кандидаты, и практически все партии, за редким исключением, очень ответственно, взвешенно и достойно подошли к процедурам выдвижения и регистрации, мы наблюдали искреннюю заинтересованность сторон в том, чтобы выборы были открытыми и конкурентными», — заявила 7 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избиркомов.

При этом она указала, что все интернет-ресурсы Центризбиркома и региональных комиссий постоянно подвергаются хакерским атакам: «Только с начала июня пресечено свыше 28 тыс. атак высокой критичности, направленных на интернет-портал ЦИК России. Так как они не могут навредить самой ГАС «Выборы», которая автономна от интернета, их задача — подменить цифры и сведения, которые мы публикуем официально».

Голосование стартовало на выборах в 35 регионах РФ

9 сентября избирательные участки открылись в 35 регионах России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Обращаю ваше внимание, что сегодня голосование началось не по всей стране, потому что многие регионы приняли решение голосовать в течение одного дня или двух дней. Голосование в течение трёх дней на всех выборах будет проводиться всего в 26 из 82 субъектов Российской Федерации. Ещё в девяти присутствует вариативность периода проведения голосования на выборах разного уровня. Например, в столице Карачаево-Черкесии выборы депутатов проводятся в течение трёх дней, а другие местные выборы — в течение двух или даже одного дня», — заявила она.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин планирует проголосовать на выборах.

«Президент, безусловно, планирует принять участие в выборах, мы проинформируем вас, как именно он решит это сделать», — сказал официальный представитель Кремля.

Отметим, что в прошлом году на выборах в Госдуму глава государства проголосовал онлайн, в электронном формате. Сделал он это с телефона одного из своих помощников.

Москва

В 08:00 мск 9 сентября в 125 районах Москвы открылся 3261 избирательный участок на выборах муниципальных депутатов. Проголосовать за более чем 5,7 тыс. кандидатов можно также онлайн на портале mos.ru до 20:00 мск 11 сентября. При этом среди тех, кто воспользовался дистанционным электронным голосованием, проведут акцию «Миллион призов». В её рамках будут разыграны 100 автомобилей, а также баллы, которые можно обменять на промокоды у партнёров программы.

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Как сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв, за выборами следят более 15 тыс. наблюдателей.

«У нас на каждом участке есть независимые наблюдатели: более 10,6 тыс. наблюдателей от Общественной палаты города, но есть ещё наблюдатели от политических сил, от политических партий, их тоже довольно много. Всего более 15 тыс. независимых наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках», — цитирует его ТАСС.

В разговоре с РИА Новости он указал, что за первый день было отражено свыше 5 тыс. хакерских атак на систему онлайн-голосования.

По данным общественного штаба «Выборы-2022», в первый день в выборах столичных муниципальных депутатов приняли участие более 1 млн человек.