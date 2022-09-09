Более 1500 попыток кибератак совершено на систему онлайн-голосования в Москве

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв заявил, что хакеры совершили более 1500 попыток кибератак на систему онлайн-голосования в столице за 2,5 часа.

«Выборы в столице идут два с половиной часа, за это время на систему онлайн-голосования совершено уже более 1500 попыток атак. Технические специалисты и наблюдатели постоянно контролируют состояние и работоспособность системы», — приводится его заявление в Telegram-канале штаба.

Уточняется, что все поступающие сообщения и вопросы тщательно разбираются. В данный момент работа всех систем идёт в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось более 3,2 тыс. избирательных участков на выборах муниципальных депутатов. Проголосовать на данных выборах также можно онлайн.